Resultado de Rafa Jódar contra Zverev, en directo: cómo va, dónde ver online gratis y última hora del partido del ATP World Tour Finals en vivo hoy
Sigue en directo el Zverev-Jódar de las ATP Finals
Rafa Jódar está preparado para disputar sus primeras ATP Finals y debutará contra Alexander Zverev este martes. El madrileño, con cierta fortuna en el Masters 1000 de París y el favor definitivo del propio Alcaraz, se metió, a sus 20 años, en la cita de Maestros en su primera temporada en el Circuito ATP y se enfrentará al número 1 del mundo.
Solo cuatro jugadores ganaron más partidos en 2026 que el tenista de Leganés, quien incluso estrenó su vitrina con el título en Marrakech, jugó una final de Masters 1000 en Shanghái y otra en el ATP 500 de Washington. Jódar tendrá que mostrar su potencial desde el partido inaugural del torneo este domingo contra Zverev, número uno del mundo y dos veces campeón (2018 y 2021).
El alemán, aún digiriendo el precio de la gloria, tiene papeletas como candidato, aunque su tenis bajó enteros tras haberse proclamado esta campaña doble campeón de ‘grandes’: Roland Garros y US Open. Por otro lado, Shelton acapara también focos, en clave española por tener ya junto a él a Juan Carlos Ferrero, extécnico de Alcaraz, y deportivamente por protagonizar el despegue de su carrera.
3-2, 6-4
Recorta Rafa Jódar
Se hace ahora fuerte con su saque después de ponerse 40-40. El español sigue peleando.
3-1, 6-4
Zverev controla el partido
Una hora de juego y el alemán tiene dominado el partido a Jódar. Otra bola que se le fue a la red. Mucho tiene que cambiar esto para el español si quiere remontar el segundo set.
2-1, 6-4
Otro break de Zverev a Rafa Jódar
Remontada de Zverev después de varios errores de Jódar. La bola tocó en la red y, tratando de hacerla una dejada, la manda a la red.
1-1, 6-4
Empata Zverev
Ni una sola brecha en el saque del alemán.
0-1, 6-4
Jódar empieza con fuerza el segundo set
Ya le estaba apretando Zverev para hacer un break. Está el alemán subiendo el nivel, y eso obliga a Rafa Jódar. Se cambia la camiseta el español, como dato.
6-4
Zverev gana el primer set
Se puso Rafa Jódar 40-15 después de hacer muy buenos restos, pero cuando Zverev estaba más contra las cuerdas, volvió a pasar el rodillo para remontar y llevarse la primera manga.
5-4
Rafa Jódar resiste
Aguanta ahora el español con su saque para reducir distancias. Deberá ahora hacer un break al alemán si no quiere perder el primer set.
5-3
Zverev abre brecha
De momento, Rafa Jódar no tiene nada que hacer si Zverev sigue sacando a este nivel. La velocidad es tremenda y no deja margen al madrileño de encontrarle el resto. El alemán encarrila el primer set.
4-3
¡Break de Zverev a Jódar!
Zverev jugó con un revés paralelo que no ha dejado margen a Jódar. Por algo es el número 1 del mundo, que se pone por delante por primera vez en el partido. Tiene ahora el saque, que hasta ahora no ha mostrado ninguna flaqueza.
3-3
Zverev se recompone
Juego en blanco. Zverev no sufre nada cuando saca y eso le da confianza para buscar un break que le ponga a favor el primer set.
2-3
Jódar salva el break
El español logra salvar dos bolas de break. Se equivoca ahora Zvereve yéndose al fondo de la pista para restar.
2-2
Zverev está intratable
No encuentra Rafa Jódar la forma de restarle el saque. Solo ha perdido puntos por errores propios.
1-2
Jódar responde
Aguanta bien el español con su servicio. Revés ganador para poner de nuevo el resultado a su favor. El madrileño no parece intimidado por enfrentarse con el número 1 del mundo.
1-1
Zverev aprieta
El alemán ha empezado con un saque muy fuerte que impide a Jódar ni pelear para devolver esa bola. Tablas en el partido,
0-1
Empieza Jódar ganando
Zvereve falló varias veces en el resto y el madrileño saca tajada de ello.
¡Empieza el partido!
¡Comienza el Zverev-Jódar de las ATP Finals 2026! Empieza sacando el español.
Calienta Rafa Jódar
Falta muy poquito para que empiece el partido.
Todo listo
Gran ambiente en la pista. Hablan antes del partido Boris Becker y Jannik Sinner: «Amo la competición y quiero volver cuanto antes. Lo haré el año que viene», comentó el italiano.
El partido de Rafa Jódar, a minutos de empezar
En breves, el madrileño se enfrentará al número 1 del mundo. Partido complicado para Rafa Jódar, sin duda.
Rafa Jódar, sin presión en las ATP Finals
«Me tomo esta semana como una recompensa por todos los puntos que he conseguido a lo largo del año. Estoy muy contento de poder estar aquí y compartir estos partidos con los mejores jugadores del mundo», señaló en la rueda de prensa oficial junto a Alexander Zverev, Ben Shelton y Arthur Fils, a los que se enfrentará en el Grupo John McEnroe.
Alcaraz, Jódar y una pelea contra la maldición española en las ATP Finals
Tres raquetas nacionales entre las ocho mejores del año de sus respectivas disciplinas, palabras mayores. Alcaraz y Jódar, sorteo mediante, siguen caminos opuestos y no se podrían encontrar hasta una hipotética semifinal. Dos alternativas para romper una maldición que persigue al tenis español. En 55 ediciones de las ATP Finals, solo dos fueron a la vitrina nacional. Manuel Orantes y Àlex Corretja.
Una llamada de su padre y la remontada de Alcaraz, intrahistoria de Jódar y su billete a las ATP Finals: «Él estaba con sus amigos»
El destello azul envuelve Turín, ciudad convertida en capital tenística por una semana. Entre sus tranvías y tráfico lento y caluroso emerge durante siete días una pelota de tenis. Del 15 al 22 de este mes se disputan las ATP Finals, la antigua Copa de Maestros. A los pies del frío alpino coge temperatura el tenis español, con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en el cuadro individual y Marcel Granollers en dobles. Dos raquetas nacionales entre las ocho mejores individuales del año, palabras mayores.
Rafa Jódar, un año fulgurante y las ATP Finals como recompensa: «Estar aquí no era un objetivo»
El destello azul envuelve Turín, ciudad convertida en capital tenística por una semana. Entre sus tranvías y tráfico lento y caluroso emerge durante siete días una pelota de tenis. Del 15 al 22 de este mes se disputan las ATP Finals, la antigua Copa de Maestros. A los pies del frío alpino coge temperatura el tenis español, con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en el cuadro individual y Marcel Granollers en dobles.
Rafa Jódar se clasificó a las ATP Finals gracias a Carlos Alcaraz
Lo que Rafa Jódar veía de negro era su presencia, cuando cayó derrotado ante Ruud en el Masters 1000 de Paris, pero el hecho de que Carlos Alcaraz eliminase a Fritz impulsó a Jódar hasta las ATP Finals. Su clasificación, tras las derrotas de Djokovic, De Miñaur y Tommy Paul, estaba supeditada a la actuación de Fritz. Hoy está gracias al murciano.
Dónde ver el Alexander Zverev – Rafa Jódar en las ATP Finals 2026 en directo gratis y por TV
Movistar+ es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos en exclusiva en España todos los partidos que se disputen en las ATP Finals 2026. El Alexander Zverev – Rafa Jódar de primera ronda se podrá ver en directo por televisión a través de Vamos (dial 8) o Movistar Plus+ (dial 7). Los clientes de esta plataforma pueden descargarse la app en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así ver en streaming y en vivo online lo que ocurra en la capital francesa. En la app Tennis TV, que también es de pago, se podrá ver esta competición, pero no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.
Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información diaria sobre lo que vaya sucediendo en las ATP Finals 2026, donde estaremos muy atentos a lo que hagan los tenistas españoles. Narraremos en directo y en vivo online los encuentros más destacados. Cuando acabe el Alexander Zverev – Rafa Jódar publicaremos la crónica del choque.
Cuándo es el Alexander Zverev – Rafa Jódar: horario del partido de las ATP Finals 2026
La organización de este torneo parisino ha programado el Alexander Zverev – Rafa Jódar de la primera ronda de las ATP Finals 2026 para este domingo 15 de noviembre. El encuentro entre el madrileño y el alemán se jugará en la pista central y no comenzará antes de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
¡Bienvenidos!
¡Muuuuuuuuy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de Rafa Jódar contra Alexander Zverev de las ATP Finals 2026. Un partido muy duro para el madrileño contra el número 1 del mundo. ¡Comezamoooos!
4-2, 6-4
Zverev encarrila el segundo set
Ni se inmuta cuando saca. Apenas de muestras de cansancio y le da la misma velocidad a la bola que en el primer set.