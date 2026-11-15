Resultado de Rafa Jódar contra Zverev, en directo: cómo va, dónde ver online gratis y última hora del partido del ATP World Tour Finals en vivo hoy

Solo cuatro jugadores ganaron más partidos en 2026 que el tenista de Leganés, quien incluso estrenó su vitrina con el título en Marrakech, jugó una final de Masters 1000 en Shanghái y otra en el ATP 500 de Washington. Jódar tendrá que mostrar su potencial desde el partido inaugural del torneo este domingo contra Zverev, número uno del mundo y dos veces campeón (2018 y 2021).

El alemán, aún digiriendo el precio de la gloria, tiene papeletas como candidato, aunque su tenis bajó enteros tras haberse proclamado esta campaña doble campeón de ‘grandes’: Roland Garros y US Open. Por otro lado, Shelton acapara también focos, en clave española por tener ya junto a él a Juan Carlos Ferrero, extécnico de Alcaraz, y deportivamente por protagonizar el despegue de su carrera.