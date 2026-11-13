Rafa Jódar, un año fulgurante y las ATP Finals como recompensa: «Estar aquí no era un objetivo»

El destello azul envuelve Turín, ciudad convertida en capital tenística por una semana. Entre sus tranvías y tráfico lento y caluroso emerge durante siete días una pelota de tenis. Del 15 al 22 de este mes se disputan las ATP Finals, la antigua Copa de Maestros. A los pies del frío alpino coge temperatura el tenis español, con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en el cuadro individual y Marcel Granollers en dobles.

Dos raquetas nacionales entre las ocho mejores del año, palabras mayores. Alcaraz y Jódar, sorteo mediante, siguen caminos opuestos y no se podrían encontrar hasta una hipotética semifinal. A eso aspira ya Jódar en después de poco más de diez meses como profesional. «Es mi primer año, no era el objetivo estar aquí. Es un honor y un privilegio compartir grupo con los mejores jugadores del mundo. Estoy muy contento, espero disfrutar mucho de esta semana», dice Jódar a un reducido grupo de periodistas, entre los que se encuentra OKDIARIO.

Rafa ha pasado de disputar Challangers a finales de 2025 a codearse en la Copa de Maestros de mayores. Por el medio ha conseguido su primer título como profesional -ATP 250 de Marrakech- dos finales de Masters 1.000, cuartos de final en Roland Garros… «Ha sido un año en el que las cosas han ido todo muy rápido, al final no he tenido tiempo de asimilarlo. Creo que lo he llevado de la mejor manera posible. Tengo un grupo de personas alrededor de mí que quiere lo mejor para mí y han estado conmigo desde que era pequeño», añadió.

Jódar ha empuñado la raqueta hasta en 81 ocasiones a lo largo de este curso. Muchos, pero no demasiados para él. «Físicamente vengo bien. Es cierto que he jugado muchos partidos, pero ha sido gracias a los resultados. Me tomo competir en las ATP Finals como una recompensa por todos los torneos y todos los puntos que he conseguido a lo largo del año. Luego viene la Davis, hay por delante dos semanas muy especiales», finalizó.