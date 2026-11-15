Jódar choca contra el ‘maestro’ Zverev en su debut en las ATP Finals

Sonríe Zverev después del primer careo en las ATP Finals, un duelo de polos. De un lado, el alemán, actual número uno del mundo y doble campeón del torneo, y de otro, Rafa Jódar, novel en el circuito desde enero de este año y también en las ATP Finals. Primer tenista de la historia que se clasifica entre las ocho mejores raquetas en el año de su debut. Ahí queda eso. Todo ha ido muy rápido. En Turín exhibió las cualidades que le han llevado hasta Turín, pero claudicó (6-4, 6-4) ante el saque y la experiencia de Zverev.

El destello azul y la música electrónica del Inalpi Arena dan paso a las presentaciones. Dalla Spagna… ¡Rafael Jódar! Sí, el tenista que hace un año peloteaba en el circuito estadounidense, se bate ahora contra las ocho mejores raquetas mundiales del año. Palabras mayores. «Competir en las ATP Finals no era el objetivo en mi primer año», decía Jódar antes de debutar. «Es un premio a la regularidad», apostillaba su padre.

La semana en Turín se presenta para Jódar como una amalgama entre el disfrute y la competitividad. Ante Zverev tuvo mucho de ambas. En contra de lo que marca el protocolo, Jódar no da síntomas de primerizo en esto de las ATP Finals. Tiene claro el qué, el cómo y el cuándo. Agresivo, con personalidad y sin reparar en la magnitud del reto. Claro que se topó con una catapulta. Ace por aquí, ace por allá y a otra cosa. Zverev reducía la amenaza a base del servicio.

Hasta diez saques directos y todos ellos en momentos clave. Ese es el principal paso adelante que ha dado Zverev, el conseguir dar el do de pecho en los momentos tensos. Este año ha fabricado una carrera histórica con las sobras que han dejado Alcaraz y Sinner, ambos lesionados durante media temporada. Dos Grand Slam —Roland Garros y US Open— y número uno del mundo al bolsillo. Zverev jerarquizó el partido hacia su lado, atacando un aspecto a pulir de Jódar: debe introducir el slice en su repertorio.

Cuando Zverev le abría la pista y Jódar devolvía el golpe, ya había descubierto demasiado su otro lado. En caso de llegar, lo hacía demasiado comprometido y con imposibilidad de responder en condiciones. Salvó Jodar las dos primeras bolas de break, pero no pudo con la tercera. Y la pérdida, añadida al nivel de saque de Zverev, significó primer set para el alemán. De nada sirvieron las dos oportunidades para Jódar de nivelar la manga, pues Zverev lo evitó con dos saques directos y otro ganador.

Le entraron 23 de 26 primeros, ganó 19 de 23 puntos con el primer saque y 2 de 3 con el segundo. El saque como arma y como defensa. En definitiva, el saque como forma de vida. Zverev estaba en su salsa. Más cuando encontró su nivel al revés, su golpeo por excelencia. Nuevo break al inicio del segundo set y manga prácticamente asegurada. Jódar remó y batalló, pero no encontró el camino. ¿Adivinan cómo cerró Zverev el partido? Están en lo cierto, con otro gran saque. Partido para el alemán y aprendizaje para el español.