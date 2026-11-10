Pablo Mera, el canterano madridista al que una camiseta de Llull le cambió el rumbo: «Hace 5 años jugaba al fútbol»

Después de un año con escasez de oportunidades a jugadores de la cantera, el madridismo ha descubierto a una nueva perla. Pablo Mera (Ferrol, 2010) debutaba el pasado domingo con el primer equipo en el último minuto de su partido contra el UCAM Murcia y lo hacía atreviéndose a lanzar un triple que hasta el Palacio le pidió. La afición del Real Madrid, ilusionada por ver a un chico de 16 años junto a los mayores, le ovacionó al ir para dentro. Un sueño cumplido.

Pero antes de esa canasta, inolvidable ya para el joven base gallego, hay una curiosa intrahistoria. Pedro Martínez introdujo en pista a Pablo Mera por Sergio Llull, de quien guarda un recuerdo muy especial. Cuando tenía ocho años, su pasión no era el baloncesto, sino el fútbol, y es por eso que un día junto a sus padres viajó a Madrid con la idea de ver por primera vez un partido en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, un cambio en la hoja de ruta le llevó a dar un giro de volante.

«Pablo jugaba a fútbol hace cinco años, y la primera camiseta que tiene del Real Madrid es de Llull. Vinimos a ver un partido teniendo él ocho años y tenemos una foto de él besando el escudo en una camiseta de Llull. Cuando hacen el cambio y el relevo es Llull por Pablo, fue súper emotivo, porque lo hemos vivido desde que era pequeño. La primera camiseta que tuvo era de Llull. Es un sueño para él», relata su padre, Héctor Mera, también ex jugador de baloncesto, quien describe a su hijo como un chico, sobre todo, «trabajador» y que no descuida los estudios.

«Tiene la mentalidad de trabajar e ir pasito a pasito. Tenemos la suerte de que es muy buen estudiante y desde pequeño se le intentó enseñar que el baloncesto realmente es una herramienta para conseguir muchas cosas. No es que fuera el objetivo final. Está en el Madrid y gracias a eso ha conseguido que le asignen un muy buen colegio, unas relaciones y amistades que evidentemente de otra forma no podrías tener… Esto que pasó fue un premio a todo el trabajo», añade.

Así se enteró de su ‘ascenso’

Héctor Mera explica el momento en que el cuerpo técnico del Real Madrid le comunica a Pablo que sería convocado por primera vez para un partido oficial: «El jueves a mediodía le avisan de que va a entrenar viernes y sábado con el primer equipo y que es posible que el domingo vaya convocado y que dependería de uno de los chicos (Chuma Okeke, baja por molestias en el gemelo y la rodilla). En el entrenamiento del sábado le confirmaron que va el domingo. El domingo vinimos a Madrid a verle».

«Es un sueño inesperado y súper bonito, jugase o no. La lógica era que no debutara. Él quería acompañarlos. Estar con ellos ya era un premio bestial», prosigue. Lo cierto es que no era la primera vez, ya que en pretemporada Pedro Martínez le incluyó en el quinteto titular de su primer amistoso como entrenador del Real Madrid en Pontevedra contra el Breogán.

Su padre nos cuenta la talla real del jugador: «Son 16 años y nunca sabes si le puede quedar uno o dos centímetros. Sí que sigue creciendo porque no ha parado desde la última medición. Entonces va milímetros a milímetros, poco a poco. Está en 1,95 metros».

Pablo Mera y el apoyo de los mayores

Asimismo, asegura que le gustaría estudiar una carrera relacionada con el deporte: «A lo mejor de INEF o un doble grado con fisioterapia, gestión deportiva». Su personalidad para esforzarse en compaginar carrera y formación que quizá haya convencido a Pedro Martínez de que en Mera hay un jugador en el que merece la pena depositar su confianza.

«Tanto en agosto, cuando estuvo con el primer equipo, como estos días, está encantado con todos. No sólo con Pedro Martínez. Es una decisión de él y es un orgullo. El trato de todos con él es increíble. Así nos lo manifiesta. En todo momento se ha sentido arropado, querido, apoyado… Que suba un español en el Madrid es muy complicado», expresa. No le falta razón, ya que el último jugador nacido en nuestro país que debutó con el Real Madrid fue Hugo González, ahora en la NBA con los Boston Celtics.