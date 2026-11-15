Jaime de los Santos (PP): «El Gobierno impuso las pulseras antimaltrato después de saber que no funcionaban»

El vicesecretario general de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos (Madrid, 1978), advierte de que «las mujeres están en peligro cuando el Gobierno no utiliza los fondos públicos como debe». Así lo asevera tras conocerse la operación lanzada por la Fiscalía europea, con la Guardia Civil entrando en el Ministerio de Igualdad, para investigar el desvío de fondos en la compra de pulseras electrónicas para proteger a mujeres víctimas de violencia de género. El candidato popular, que ocupa el quinto puesto de la lista del PP por Madrid al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales, analiza con OKDIARIO esta y otras cuestiones de su competencia en los primeros compases de la campaña electoral del 29-N.

PREGUNTA.- La Fiscalía europea está investigando un fraude con fondos comunitarios en la contratación de las pulseras antimaltrato. ¿Esto es propio de un Gobierno feminista como presume Sánchez?

RESPUESTA.- Es una salvajada. Y efectivamente, cuando Sánchez llega al Gobierno en 2018, nos dice que se va a convertir en el presidente más feminista de la historia. Pero casi nueve años después, lo que demuestra es que si algo ha hecho, ha sido reírse de las mujeres, utilizarlas para hacer las peores políticas. La Fiscalía Europea ha pedido a la UCO que entrara en el Tribunal de Cuentas y en el Ministerio de Igualdad para saber hasta qué punto se podrían haber malversado 42 millones de euros que estaban dedicados a la protección de las mujeres. Y es que es la propia Fiscalía General del Estado la que en su memoria avisa de que esos artefactos no funcionan. Es vergonzoso. Más de 5.000 mujeres desprotegidas, más de 5.000 mujeres al albur de sus agresores.

P.- La ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, ha dicho que esta investigación no es nueva y que los fondos se han destinado correctamente.

R.- La ministra empezó negándolo y utilizando sus formas bastante poco acertadas. Inmediatamente aceptó que algunas mujeres podrían estar en riesgo, como si una sola mujer que se sabía o creía protegida y que estuviese en riesgo, fuera poco. Y ahora niega la mayor. Sin embargo, aquí hay una realidad. Nunca han creído en el feminismo. Con la ley del Sólo sí es sí, ya dejaron a cientos de maltratadores, a cientos de agresores sexuales en las calles, además de a pederastas. Con la mal llamada Ley Trans, se cargaron gran parte del constructo feminista. Y ahora, con este abuso de confianza y sobre todo con esta presunta malversación de fondos públicos, se estaría dejando a quienes más sufren, que son las mujeres víctimas de violencia machista, no solamente desprotegidas, sino nuevamente aterrorizadas. Y ese es el común denominador del Gobierno de Pedro Sánchez: el terror. No solamente por sus políticas, sino porque incluso mintiendo, porque mienten permanentemente, lo que buscan es atemorizar a la población y, desde el miedo, intentar manipularla para que, una vez manipulada, crea que solo él puede salvarles. Y esto, perdóneme, es propio de otras latitudes, latitudes en las que la democracia no funciona.

P.- Ha podido hablar con colectivos de mujeres maltratadas tras conocerse esta investigación de la Fiscalía. ¿Qué le han transmitido?

R.- No solamente hemos hablado con colectivos de víctimas de violencia machista, sino con los propios trabajadores y trabajadoras de Cometa (nombre del centro de gestión de las pulseras antimaltrato). Yo mismo he tenido varias reuniones con ellos desde que, a través de la memoria de la Fiscalía General del Estado, supiéramos de este abuso de poder, de este uso de los fondos públicos de manera absolutamente irresponsable. Y los propios trabajadores nos dijeron que avisaron a la ministra, a la secretaria de Estado, y que los propios sindicatos —estos sindicatos de clase que promueven huelgas generales contra quienes estamos en la oposición— les pretendieron silenciar, como también la propia ministra.

«El Gobierno de Sánchez lo que ha hecho ha sido desproteger a las mujeres»

El mismo jueves yo hablaba, por ejemplo, con la presidenta de la asociación La Volaera, una mujer valiosa, valiente, que no tiene ningún tipo de carné de ningún partido y que solo le mueve la defensa de las mujeres. Y me decía: «¿Te acuerdas cuando hace un año yo increpaba a la ministra y le pedía responsabilidad y todo su equipo me trataba casi como si la violenta fuera yo?» Pues bien, no solo tenía razón, sino que después de saber que no funcionaban esas pulseras, continuaron imponiéndoselas a las mujeres, hicieron que el contrato creciera en tiempo. ¿Y por qué? Pues mire, por irresponsabilidad, seguro. Por falta de empatía, no tenga la menor duda.

Pero es que, además, quien diseña ese contrato es Irene Montero, en aquel ministerio con el que presuntamente Pedro Sánchez no iba a poder dormir y que quedó en las manos de una mujer que no sabe absolutamente nada, nada de feminismo. Y claro, ¿qué ocurre? Que si Ana Redondo hubiera dicho que quien había diseñado el pliego (de contratación) era Irene Montero y que, por tanto, la corresponsabilidad era común, los socialistas se arriesgaban a que los cuatro votos de Podemos dejaran de apoyarles en sus tramitaciones parlamentarias. Eso es lo que vale la seguridad de una mujer. Cuatro votos para seguir vendiendo nuestro país.

P.- ¿Puede decirse que la corrupción socialista ha puesto en riesgo la seguridad de las mujeres, como también la seguridad de los trenes?

R.- La corrupción mata. El presunto abuso de fondos públicos, en tanto y cuanto no se dirigen donde tendrían que estar siendo utilizados, puede acabar con vidas. La Fiscalía Europea también está investigando el hecho de que no se haya puesto el dinero necesario para el mantenimiento de las vías del tren, en concreto la vía que une Madrid con Sevilla, que es el origen de 115 muertes. El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que dar muchas explicaciones. Y claro, esto es más que una duda razonable. El primer ministro de Transportes de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, está ya con una sentencia firme por parte del Tribunal Supremo para los próximos 24 años. Es el putero José Luis Ábalos. ¡Qué respeto al feminismo, qué respeto a las mujeres! Pues, el señor Ábalos es sustituido por la ministra (por Raquel Sánchez) que compraba trenes que no cabían en los túneles. A la que le sustituye Óscar Puente, el ex ministro tuitero, el que insulta todo el tiempo a todo el mundo y que todavía no ha dado ni una sola explicación, ni del accidente de Adamuz, ni sobre el de Urda. No ha pedido perdón.

Y esto es gravísimo. Y claro que la seguridad de los ciudadanos está en peligro cuando no se utilizan los fondos públicos como deben ,y también las mujeres, porque, como decía antes, las leyes que ellos consideraban que eran feministas y que ha aprobado el Gobierno de Sánchez, lo único que han hecho ha sido desproteger a las mujeres. E incluso uno de sus grandes retos, una de sus grandes apuestas que decían que traerían a las Cortes Generales, la Ley de Trata, no la han traído, incumpliendo una directiva europea que ya nos va a sancionar por no haber traspuesto esa ley en España.

«Ana Redondo y Óscar Puente, candidatos por Valladolid, son quizá lo peor de la política»

Cuando tú provienes del dinero espurio de negocios de prostitución, de la familia de tu esposa, estoy hablando de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, de su tío, que tiene una sentencia firme por haber tenido retenidas a mujeres prostituidas en algunos de sus locales… Todo esto demuestra la bajeza moral de Pedro Sánchez. También con lo que ocurría presuntamente en esas saunas: prostitución masculina, venta de estupefacientes o toma de imágenes totalmente privadas de hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres.

P.- ¿Se ha lucrado el señor Sánchez de la prostitución para hacer carrera política?

R.- Mi padre es mecánico, mi madre es modista y lo que he visto en mi casa ha sido siempre una manera de entender el mundo desde varias perspectivas, desde la generosidad, desde… y esto puede sonar muy católico, desde el amor a los demás y desde el esfuerzo permanente. Claro, yo cuando iba a buscar a mi madre al taller de costura, pues lo que veía era a otras mujeres, a otros hombres, a clientas. Y cuando tú, y me refiero a Begoña Gómez, donde has pasado parte de tu juventud, es en una sauna en la que, insisto, presuntamente se hacían todos estos delitos, tus principios son completamente distintos. La construcción de tu identidad es muy, muy diferente. Y todo apunta a aquel Bancal de Rosas, que es ese entramado de crowdfunding que Pedro Sánchez monta para la reconquista de la Secretaría General del Partido Socialista, que consigue robándole las primarias a Susana Díaz, incluyendo nombres de afiliados muertos en el censo, poniendo nada más y nada menos que a Koldo García, custodiando las sacas y robando votos. Literal. Pues en aquel crowdfunding, todo apunta a que el padre de su mujer dio mucho dinero.

«Que Begoña Gómez hable de feminismo viniendo de una familia que apresaba a mujeres, me chirría»

¿De dónde venía el dinero? Pues habrá que buscar esa trazabilidad. Cuando el dinero viene de lugares oscuros, es complicado encontrar la fuente. Lo que tenemos claro es que quien estaba al frente de ese Bancal de Rosas era el ya hoy ex delegado del Gobierno en Madrid (por Francisco Martín Aguirre), famoso por su permanente ataque a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y sobre todo, a la presidenta de todos los madrileños, que es Isabel Díaz Ayuso, y que ha dimitido, primero porque sabía que le va a tocar apechugar con su patrimonio las consecuencias de la acampada ilegal de la Puerta del Sol, pero también porque no le habían aforado, no le habían incluido en unas listas para un futuro aforamiento. Así funciona el sanchismo. Hacen todo lo que el líder les pide para protegerse él, incluso yendo al límite de la ley o saltándosela. Si quiere, hablamos de Leire Díez, Santos Cerdán y toda esta panda de sinvergüenzas… Y luego Sánchez ni siquiera les protege como ellos esperan. Pues habrá que dar muchas explicaciones. Y la Justicia, estoy convencido de que se las pedirá cuando toque.

P.- ¿La ministra Ana Redondo está legitimada no ya para ser ministra, sino para ir en las listas del PSOE por Valladolid al 29-N?

R.- Ana Redondo podría haber enderezado lo que había sido la gestión de Irene Montero y no ha querido. Ha seguido siendo la enemiga número uno del feminismo tradicional. Y no, no está legitimada para ser el referente de los vallisoletanos. El problema es que, claro, en esa papeleta de número uno va Óscar Puente, que primero decían que a lo mejor se podía tachar su nombre porque dice que se va de la política. Pero la Junta Electoral Central ha dicho que bajo ningún concepto. Y yo me pregunto: ¿Esto no lo sabía Óscar Puente? Dejó el Ministerio, pero sigue con su escaño en el Congreso. Sigue con la Secretaría General del Partido Socialista en Valladolid y sigue con su silla en la dirección nacional del PSOE. Nos mienten permanentemente. Ana Redondo y Óscar Puente, números uno y dos del Partido Socialista por la circunscripción de Valladolid, son quizá lo peor de la política. El ejemplo más evidente de lo que significa el sanchismo.

P.- El PSOE ha vuelto a los bailes y a la campaña del amor en esta misma semana en que tuvo lugar el funeral de Estado en Toledo, al que precisamente no fue el presidente del Gobierno. ¿Qué le parecen estos bailes del PSOE después de los dos accidentes ferroviarios que han dejado 115 víctimas mortales en nueve meses?

R.- No tienen vergüenza, no tienen ni un ápice de vergüenza. Mire, en vez de bailar, el presidente del Gobierno tendría que haber estado en la Catedral Primada de Toledo acompañando a los familiares de los 69 muertos en esa vía que une Madrid y Sevilla. Da igual en qué crea Pedro Sánchez, porque ya sabemos que no cree en nada que no sea en sí mismo. Porque quienes deciden cómo velar a los suyos, quienes deciden cómo honrar a sus muertos, son los familiares. Y tendría que haber estado ahí. No me vale aquello de que ‘como no soy católico, no voy a ir a la catedral’. Pero si estuvo en la Sagrada Familia acompañando a Su Santidad el Papa León XIV en aquella celebración en la que, no nos olvidemos, había la seguridad suficiente para que la ciudadanía no dijera a Pedro Sánchez lo que piensa de él. Estuvo en el funeral del ex presidente de la Junta de Extremadura, el señor Fernández Vara. ¿Por qué no ha ido a Toledo? Por qué tiene miedo de enfrentarse a esas familias que todavía lloran a sus seres queridos, que van a tardar mucho tiempo en olvidar que, presuntamente, hubo unos políticos irresponsables que, por no invertir en la seguridad, hicieron posible esos dos accidentes. Y Pedro Sánchez prefiere bailar. Prefiere, a la desesperada, hacer el ridículo. Porque es ridículo que el presidente del Gobierno esté llevando una campaña de forma tan frívola. Cuando en España, por supuesto, hay problemas gravísimos que quienes tenemos responsabilidades públicas, tenemos que resolver. Pero, sobre todo, con tantas familias, tantísimas familias de luto.

P.- El PSOE también está utilizando a Begoña Gómez, procesada por corrupción y a la espera de sentarse en el banquillo, como arma electoral. La hemos visto intervenir en un mitin del PSOE. Dice que habla en nombre de las mujeres, de aquellas que «durante demasiado tiempo hemos sido señoras de…», sostiene. ¿Qué le parece a usted que la señora Gómez se erija en representante de este feminismo?

R.- Me sorprende que una procesada por haber utilizado el papel de su marido para enriquecerse, se atreva a dar una lección de absolutamente nada. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente por ser señora de… habrá que ver si la justicia finalmente dice que esto es así… se aprovechó para dirigir una cátedra en una universidad pública, por cierto, para la que ni siquiera, por sus titulaciones, está capacitada para ser alumna. Esto en sí mismo ya es un disparate. Y parece ser que se enriqueció y de forma bastante abultada. Le recuerdo la famosa herramienta tecnológica, ese software que de manera altruista le desarrollaron determinadas empresas y con el cual ella habría hecho negocio.

«La igualdad va a ser un pilar fundamental del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo»

Ella dice que «se acabaron las señoras de…», pero sube a un escenario y se pone detrás de un atril como como señora de Pedro Sánchez. Por tanto, si es que ellos mismos dejan claro quiénes son. Son la mentira, son la falta de ética, son la falta de moral, son la falta de altura y sobre todo, que a mí es lo que más me duele, son el abuso permanente de cuestiones tan importantes como el feminismo de verdad. Que la señora Begoña Gómez se atreva a hablar de feminismo, insisto, viniendo de una familia en la que con sentencia firme a algunas mujeres se las apresaba en los bajos de según qué locales de su tío, a mí me chirría. Y ojo, nosotros no tenemos por qué ser responsables de lo que han hecho nuestros familiares. Pero entonces que pida perdón, que pida perdón por aquello, que pida perdón por tantas y tantas cosas. Y entonces nos creeremos su relato.

P.- Para que quede claro. Si Feijóo consigue llegar a la Moncloa, ¿qué ocurrirá con el Ministerio de Igualdad?

R.- Feijoo ya lo ha dicho, no van a desaparecer en ningún caso las políticas a favor de la igualdad. Fíjese si nos importan que de todo lo que tenga que ver con erradicar la violencia machista, se encargarán los responsables del Ministerio del Interior. No puede ser que ahora mismo todas las competencias para salvar vidas estén repartidas entre diferentes carteras. Y en la lucha por la igualdad tenemos que estar todos. Tiene que estar un Ministerio de Educación que desde la base enseñe a los chicos y a las chicas que sobre todo y ante todo, somos iguales en obligaciones y en derechos. Y las cuestiones eminentemente de la igualdad estarán en la cartera que el presidente Feijóo considere. Hay que recordar también que en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, la vicepresidenta Carmen Calvo, aparte de ser vicepresidenta y tener otras montones de competencias, llevaba la cartera de Igualdad. Esto no va cuántas cuestiones le ocupan a un ministro, sino de qué manera se solventan los problemas. Y créame, la igualdad va a ser un pilar fundamental del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Pero no, no se va a tratar una materia tan imprescindible como se ha hecho hasta ahora, por más que hubiera un ministerio. Ojalá no lo hubiera habido y no hubiera estado al frente la señora Montero y la señora Redondo, que tanto mal han hecho.

P.- ¿Cuáles son las principales medidas en materia de igualdad que lleva el PP en su programa electoral?

R.- Lucha denodada contra la violencia machista. Por eso estarán esas competencias en el Ministerio del Interior. Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Educación gratuita de 0 a 3 años en todas las comunidades autónomas, y siendo el Gobierno de España quien se encarga del 50% de ese coste, es probablemente una de las medidas para la conciliación más importantes. Defensa de los derechos del colectivo LGTBI y, por supuesto, lucha contra la LGTBIfobia y el reconocimiento permanente, por ejemplo, a las mayores. Y aquí aprovecho para decir que a ellos también, a los hombres y a las mujeres, las pensiones se les van a revalorizar cada año según el IPC. ¿Y por qué digo esto? Porque se está utilizando el miedo para que los mayores, a los que tanto debemos, voten a la opción, yo diría criminal. que representa la encabezada por Pedro Sánchez.

P.- ¿Y en materia de Educación? ¿Cuáles son las medidas más destacadas del programa del PP?

R.- Después del informe PISA 2025 que nos coloca por detrás de la media de la Unión Europea, por detrás de la media de la OCDE, proponemos una ley educativa que no provenga de políticos hablando con políticos. Una ley educativa que provenga del ecosistema educativo y en la que contribuyan, por supuesto, los representantes de los docentes, de los equipos directivos, de la inspección, de los padres y las madres. Que el profesor recupere la autoridad, que se vuelva a leer, que se vuelva a escribir, que se salga de esta absurda realidad educativa por culpa de la Lomloe, como la perspectiva de género en el álgebra. Que se vuelva a estudiar la regla de tres, que las Reales Academias, por ejemplo, ayuden a desarrollar los currículos de Lengua y Literatura, de Historia, y que con esa ley, se hable de futuro. Porque hablar de educación no es hablar del hoy, es hablar del mañana. Que un alumno no pueda pasar de curso con todas las asignaturas que haya querido suspender. Y repito, que el esfuerzo sea la idea central del hecho educativo.

P.- ¿A qué achaca usted el batacazo de España en el informe PISA?

R.- A una ley absolutamente sectaria y responsable como la Lomloe, que decide que para qué aprender, si es mucho más guay hacer el idiota en muchas de las asignaturas. Porque, perdóneme, el aula está para aprender. El aula está para enseñar de dónde venimos, quiénes somos y cuáles son nuestras responsabilidades de cara al futuro y no perspectivas de género que sin embargo, no se están defendiendo cuando esas niñas se convierten en mujeres y el ministerio tiene que asegurarles que sus maltratadores no van a seguir amenazándolas. Por tanto, tenemos una Lomloe, que además le recuerdo, fue aprobada en lo peor de la pandemia. Se mercadeó con ella con los partidos que quieren romper España. Tuvo 1.100.000 firmas para que no se impusiera. Se aprobó de espaldas al Consejo de Estado. ¿Consecuencia? Pues que un chaval español de 15 años, respecto de un chaval de esa misma edad del Reino Unido, está en lo que a conocimientos se refiere, dos cursos por detrás. Y esto es inaceptable. Claro, con una ministra como Celaá dispuesta a vender cualquier cosa para amarrar los votos; con la señora Alegría, que era experta en ocultar orgías, y con la señora Tolón, que el único motivo por el que ha sido puesta de ministra era para machacar al señor García-Page… Con toda esa ecuación y con Pedro Sánchez, como común denominador, podía haber salido la cosa peor. No salió peor porque los catalanes han hecho trampas para que su nota no apareciera en la media.

P.- ¿Nos puede explicar eso, justamente? ¿Por qué Cataluña ni aparece en el informe PISA?

R.- Bueno, pues porque son unos trileros, porque la OCDE deja un margen de hasta un 5% de alumnos o alumnas que hayan hecho esta prueba y que tengan características especiales. ¿Qué hace la Generalitat de Cataluña y además con cara de sorpresa, como si ellos no lo supieran? Pues decir a la OCDE ‘vaya, estamos por encima del 20% en ese tipo de alumnado, y por tanto, no podemos participar de la prueba’. Es decir, intentan que la OCDE les deje fuera después de que son ellos los que deciden de qué forma su comunidad autónoma iba a ser evaluada. No tienen vergüenza. Y se creen, además, que echando a la directora general, iban a resolver la cuestión.

«Por culpa de Sánchez no estamos dando una formación a la altura de los retos de hoy, del mañana»

En Cataluña hay un grave problema de convivencia. Lo estamos viendo. Vemos que detrás de esos disturbios, en muchos casos hay menores, menores que son del futuro de nuestro país y a los que por culpa de Pedro Sánchez no estamos dando una formación a la altura de los retos de hoy, de los retos del mañana, sobre todo. Por tanto, de la violencia en Cataluña y en tantas otras ciudades, tienen culpa los delegados del Gobierno que no ponen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a frenar estas situaciones, pero también las leyes educativas impuestas por Pedro Sánchez. Están creando una juventud a la que, para empezar, no se le está ofreciendo, por supuesto, cultura que es imprescindible, pero tampoco cuestiones tan básicas como el respeto, el trabajo, el esfuerzo. Y cuando tú crees que todo es posible y que da igual lo que hagas porque pasas de curso, que da igual lo que hagas, que la sanción va a ser cero, pues todo se convierte en francamente peligroso.