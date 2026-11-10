Las 20 medidas principales del programa electoral del PP, la «cura con la que sanar una España herida»

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes una «oportunidad» para gobernar cuatro años y poder dar «la vuelta por completo» a España. Así lo ha reclamado en la presentación de su programa electoral, que ha definido como la «cura con la que sanar una España herida».

«Yo solicito formalmente una oportunidad para gobernar este país de otra manera», ha señalado Feijóo en un acto celebrado en el Espacio Torrelara de Madrid, donde también ha intervenido la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, que se ha encargado de pilotar la redacción de este programa, un «proyecto de nación», ha enfatizado. También han asistido representantes de la sociedad civil y del mundo empresarial.

El programa, denominado La Reconstrucción Nacional, tiene 82 páginas, 249 medidas y huye del clásico reparto en compartimentos estancos, pues se ordena en «cuatro grandes objetivos morales y políticos», subrayan desde Génova. Los populares destacan estas 20 medidas:

Reparar el Estado

-Una auditoría en los primeros cien días de todo el gasto, la Administración, los organismos y las empresas del Estado, cuyas conclusiones marcarán los primeros Presupuestos Generales del Estado de la reconstrucción nacional.

-Menos ministerios, altos cargos y asesores. Los organismos duplicados se fusionarán, y cada nuevo organismo, agencia o fundación tendrá fecha de caducidad salvo que las Cortes voten mantenerlo.

-Un Plan Nacional de Presencia del Estado, tras revisar en seis meses oficinas, plantillas e instalaciones en cada provincia, isla y ciudad autónoma, con especial atención al País Vasco, Navarra y Cataluña.

-Juicios rápidos y tramitación conjunta de los delitos leves frente a la multirreincidencia, para que nadie haga del hurto y la okupación un modo de vida.

-Identificación en un máximo de siete días de quien cruce ilegalmente la frontera y devoluciones sin demora, de la mano del nuevo mecanismo europeo.

-Cupos anuales de inmigración por sectores, ajustados al paro, a los puestos sin cubrir y a la capacidad del país en vivienda, servicios públicos y empleo. Sólo participarán los países que colaboren en los retornos.

Regenerar la democracia

-Una segunda prórroga presupuestaria consecutiva obligará a disolver las Cortes y convocar elecciones. España no volverá a vivir una legislatura entera sin cuentas públicas.

-Los españoles tendrán un Tribunal Constitucional independiente: ningún candidato podrá haber ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores, y ningún magistrado decidirá sobre una norma que impulsó desde el Gobierno.

-El fiscal general del Estado no dependerá del Gobierno, tendrá un mandato único de cinco años y no cesará con el Ejecutivo que lo propuso. Su nombramiento exigirá un informe vinculante del CGPJ, y si es procesado cesará de forma inmediata y automática.

Reunir a la nación

-Impulsaremos una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) común en toda España, acordada con las comunidades autónomas y las universidades, para garantizar la igualdad de oportunidades.

-Las pensiones subirán cada año con el IPC y el Pacto de Toledo será reconstruido los jóvenes de hoy tengan mañana una pensión que conserve su poder adquisitivo, como la que hoy disfrutan nuestros mayores.

-Llevaremos a cabo el mayor plan de infraestructuras en décadas: más de 300.000 millones de euros en 15 años, movilizados junto al sector privado, para autovías, Alta Velocidad, Cercanías e infraestructuras hidráulicas y energéticas.

-Haremos nueva Ley de Nacionalidad. Se pedirá residencia legal y continuada, conocimiento del español y de los valores constitucionales, buena conducta cívica y estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, con un trato preferente para los países de la Hispanidad.

Recuperar la ambición y la autoestima

-Impulsaremos la construcción de un millón de viviendas, con una nueva Ley del Suelo y licencias de obra resueltas en tres meses con silencio positivo.

Un IVA del 4% en la primera vivienda de los menores de 40 años, frente al 10% actual, que podrá pagarse de forma fraccionada al ritmo de la hipoteca.

-La Hucha Hogar Joven: hasta 2.000 euros de ahorro al año para la primera vivienda, con una deducción del 20% y un aval de hasta 40.000€.

-Mínimos familiares actualizados con la inflación y una única deducción familiar, reembolsable y abonada cada mes, también para las familias sin cuota suficiente en el IRPF.

-Los jóvenes de 18 a 35 años no pagarán IRPF el primer año, y pagarán el 25%, el 50% y el 75% en los tres siguientes.

-Al menos 4.500 médicos más en Atención Primaria.

-La frontera sur, prioridad de España y de Europa: el Partido Popular exigirá a Bruselas para Ceuta y Melilla el mismo trato que la Unión Europea dio en 2025 a sus regiones fronterizas con Rusia.