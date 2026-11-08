Feijóo lleva en su programa el retorno de los menas al país de origen en lugar de repartirlos por las comunidades

El PP de Alberto Núñez Feijóo plantea en su programa electoral para las generales del próximo 29 de noviembre el compromiso de promover el regreso de los menores irregulares no acompañados (menas) con sus familias en lugar del reparto entre comunidades autónomas por el que apuesta el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así aparece recogido, según ha podido saber OKDIARIO, en dicho programa electoral, que será presentado este martes en Madrid por el propio líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, junto a la vicesecretaria general de Coordinación Sectorial y candidata número de la lista por esta circunscripción, Alma Ezcurra.

«Promoveremos el regreso de los menores con sus familias como objetivo prioritario», aseguran los populares, incluyendo en este bloque otras medidas relevantes en materia de extranjería.

Por ejemplo, el PP garantiza que, en caso de llegar al Gobierno, impulsará las reformas legislativas necesarias para «resolver en un máximo de 72 horas los procedimientos de determinación de la edad, reforzando los medios de la Fiscalía».

En este contexto, la formación de Feijóo pretende «introducir en el Código Penal el delito de fraude de identidad, edad o nacionalidad para acceder a la protección de menores».

«Reformaremos la Ley de Extranjería y la legislación de protección de menores para priorizar la reunificación familiar y el retorno seguro a sus países de origen y para permitir la expulsión de quienes se hagan pasar por menores», detalla el programa electoral.

Y añade: «Eliminaremos la exigencia de un informe individualizado del país de origen como requisito imprescindible para autorizar el retorno, estableciendo mecanismos alternativos que acrediten las garantías de protección y acogida».

Además, si Feijóo consigue llegar a la Moncloa tras elecciones del 29-N, su Gobierno exigirá a los países de origen que «cumplan íntegramente los acuerdos internacionales de retorno».

«El Estado asumirá la atención inicial, la identificación y la determinación de edad, y revisaremos el régimen de tutela para evitar su atribución automática a las comunidades autónomas», detallan los populares. «Sustituiremos el reparto como respuesta principal por un modelo de protección individualizada con retorno», remarcan.

Cabe recordar que fue, precisamente, con motivo de un reparto de menas gestado por el Ejecutivo de Sánchez por distintas comunidades, cuando en julio de 2024 el partido Vox rompió sus pactos autonómicos con el PP en seis regiones (con cinco gobiernos de coalición) por aceptar la acogida de 120 menores. Los populares esgrimieron sentido de Estado y su deber de cumplir con la «solidaridad» entre territorios. Por entonces, el reparto era voluntario y los menores procedían fundamentalmente de Canarias y Ceuta.

Sin embargo, en marzo de 2025, el Gobierno de Sánchez aprobó un real decreto para obligar por ley a las comunidades autónomas a la acogida de estos menores cuando una de ellas supere ampliamente su capacidad.

Una obligación a la que ha apelado el Ejecutivo tras el caso reciente de la invasión de Ceuta, es decir, la avalancha de irregulares procedentes de Marruecos que tuvo lugar los pasados 30 y 31 de julio.

Sin embargo, aquí PP y Vox han adoptado una postura más uniforme, admitiendo que el citado decreto les obliga a la acogida de menores en las comunidades, pero rechazando abiertamente este reparto y apostando por su retorno a Marruecos.

«Insostenible»

El pasado viernes, el Gobierno de Ceuta, que preside Juan Jesús Vivas (PP), elevó a 3.688 la cifra de menores acogidos tras las últimas actuaciones policiales y calificó este número de «totalmente insostenible».

Para el Ejecutivo ceutí, la presencia de estos menas supone una sobreocupación del 12.600%, multiplicado por 125 la capacidad ordinaria del sistema de protección de la ciudad autónoma, que debía tener a 29 menores.

El pasado 21 de octubre, el Gobierno central de Pedro Sánchez informó de que 288 menores habían sido reubicados en la península: 107 a través del mecanismo de reagrupación familiar y 181 trasladados a distintas comunidades autónomas. En cambio, no ha habido devoluciones a Marruecos, según denuncia el Ejecutivo de Vivas.

Entretanto, las ONG sostienen que alrededor de 400 menores, de entre 14 y 17 años, «siguen abandonados» en Ceuta tras más de 100 días desde la entrada masiva de forma irregular a la ciudad autónoma. De ellos, según estas organizaciones, en torno a 200 duermen «directamente a la intemperie» y otros pasan la noche en garajes, portales, trasteros o viviendas «en condiciones precarias».