Feijóo lleva al programa del PP la promesa de «eliminar» las subvenciones y contratos públicos que no cumplan su fin

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, promete «eliminar» o «corregir» las subvenciones y contratos públicos que no cumplan su fin. Así aparece recogido este compromiso, según ha podido saber OKDIARIO, en el programa electoral de los populares para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En concreto, esta medida figura bajo el epígrafe titulado «En cien días, los españoles lo sabrán todo». Según el citado texto, en caso de llegar a la Moncloa tras dicha cita con las urnas, Feijóo encargará una «auditoría de todo el gasto que se ha hecho estos años y del funcionamiento de la Administración, de los organismos y de las empresas del Estado», incluido, por supuesto, el gestor ferroviario Adif, dependiente del Ministerio de Transportes.

«Explicaremos en qué se ha gastado cada euro, para qué ha servido, qué criterios se han utilizado para la dotación de personal e inversión y el grado de mantenimiento en el que se encuentran los servicios públicos», aseguran los populares.

En este contexto, desde el principal partido de la oposición dan su palabra a los votantes de que «revisaremos las ayudas, los contratos públicos y las subvenciones otorgadas». Una revisión que deberá ser exhaustiva, puesto que, según detallan, los contratos y subvenciones públicos que se detecten como «fraudulentos» serán «denunciados» y «los que no estén cumpliendo su objetivo, serán corregidos o eliminados», sostiene la candidatura de Feijóo.

Cabe recordar que en los pactos sellados por PP y Vox en distintas comunidades autónomas donde hay gobiernos de coalición de sendas formaciones, también se aborda la supresión de determinadas subvenciones públicas.

Por ejemplo, el último de estos acuerdos, el suscrito en Andalucía, establece la «supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal». En consecuencia, dice el texto, «se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas».

«La Junta de Andalucía no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada», señala el acuerdo de gobierno de PP y Vox tras las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026.

Presupuestos

Además, el programa electoral del PP para las generales del 29-N precisa que en «el primer presupuesto» que apruebe Feijóo en caso de gobernar, «tendrá en cuenta las conclusiones de esta auditoría: qué gastos se suprimen, qué estructuras se reducen y qué servicios necesitan más recursos», subraya el documento.

De igual modo, en materia presupuestaria, el Partido Popular también incluirá en su programa electoral una medida que ya anunció el jefe de la oposición en septiembre de 2025, mientras el Gobierno no lograba presentar siquiera los primeros Presupuestos Generales del Estado (PGE) de la legislatura iniciada en 2023.

En el arranque del curso político en Aranjuez el año pasado, Feijóo se comprometió a blindar por ley que las Cortes puedan disolverse «si hay dos prórrogas presupuestarias» de manera consecutiva.

Esta cuestión la recoge el programa de los populares de esta manera: «Dos prórrogas presupuestarias obligarán a convocar elecciones. El Gobierno cumplirá con su obligación constitucional de presentar cada año los Presupuestos Generales del Estado para que las Cortes los debatan. Promoveremos las reformas necesarias para que una segunda prórroga consecutiva provoque la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones», señala el texto del PP.

Este miércoles, Feijóo también avanzó que, si llega al Palacio de la Moncloa, presentará sus primeros Presupuestos Generales del Estado en primavera de 2027 y que a finales de año hará lo mismo con las cuentas públicas para 2028.

«Somos un partido de Estado, sabemos gestionar. Lo hemos hecho. Tenemos experiencia de gobierno. Tenemos equipos», declaró el líder del PP en una entrevista en Antena 3, subrayando que en este momento España «necesita una reconstrucción nacional».

Así, desde el PP destacan que «después de cuatro años sin que el Gobierno de Pedro Sánchez presente cuentas públicas, el Gobierno de Feijóo presentaría dos en un mismo año».