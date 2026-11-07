El PP de Alberto Núñez Feijóo llevará en su programa electoral una serie de propuestas de especial calado en materia de seguridad, como, por ejemplo, la celebración de juicios rápidos contra los delincuentes multirreincidentes o una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan solicitar al juez el desalojo de viviendas okupadas.

Estas medidas aparecen recogidas, según ha podido saber OKDIARIO, en el programa electoral que los populares presentarán el próximo martes 10 de noviembre en un acto en Madrid. En este evento participarán tanto el líder del partido como la vicesecretaria general de Coordinación Sectorial y número 4 de la lista al Congreso por esta circunscripción, Alma Ezcurra, que se ha encargado de pilotar la redacción de dicho documento.

En concreto, el PP asegura que «la multirreincidencia tendrá una respuesta penal más rápida y eficaz» en caso de que Feijóo llegue a la Moncloa tras las generales del 29 de noviembre. Los populares adoptan aquí el siguiente compromiso: «Impediremos que nadie haga del hurto y la okupación un modo de vida. Impulsaremos los juicios rápidos, facilitaremos la tramitación conjunta de delitos leves relacionados y mejoraremos el acceso policial a los antecedentes necesarios para investigar, con las garantías legales», señala el texto.

Asimismo, tal y como recogió la ley antiokupación que el PP sacó adelante en el Senado y que los partidos del Gobierno han ido bloqueando en el Congreso, los populares se comprometen a realizar las reformas legislativas necesarias para que el propietario pueda recuperar su vivienda okupada en sólo 48 horas, desde el primer día.

Junto a ello, el programa electoral también contempla una «reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios puedan pedir al juez el desalojo». En la proposición de ley del PP aprobada por el Senado en esta legislatura, se dice que el «Presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas (…) la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes».

Además, en materia antiokupación, el programa del PP también recoge que «quien tenga su vivienda ocupada no estará obligado a pagar el agua, la luz, el gas ni los impuestos de esa vivienda mientras dure la ocupación». Igualmente, «se declarará nulo el empadronamiento del okupa», añade el texto, que prevé al mismo tiempo un «endurecimiento de las penas para las mafias que promuevan la ocupación ilegal de viviendas».

El propio Feijóo ya ha avanzado que será el alcalde de Badolana y candidato del PP por la circunscripción de Barcelona al 29-N, Xavier García Albiol, muy combativo en este ámbito, el que se encargue de defender —como ponente en el Congreso— esta reforma legislativa en la próxima legislatura. Precisamente, el presidente del PP estará con Albiol en Badaladona el 12 de noviembre con motivo del acto de pegadas de carteles previo al arranque oficial de la campaña electoral.

«Las ideas, por delante»

Entretanto, desde el PP destacan que han querido presentar el programa electoral antes de ese inicio de la campaña como muestra de que, para los populares, «las ideas van por delante» de todo. «En la España de Feijóo, las ideas son lo más importante y queremos darle ese valor», enfatizan.

«Somos el partido propuesta, y queremos que esta campaña esté marcada por las propuestas, que se hable de gestión, de rigor, desde la experiencia acumulada, como la que representa Feijóo», inciden las fuentes, recordando su paso por Correos y el Instituto Nacional de Salud (Insalud) en el Gobierno de José María Aznar y sus cuatro mayorías absolutas como presidente de la Xunta de Galicia.

«Con tanta corrupción y tanto escándalo, es difícil que las ideas y las propuestas destaquen, y hacerlas llegar a la sociedad española, no hay día sin una redada policial contra el PSOE, sin un caso de corrupción en sus filas», agregan las fuentes del PP.

«Queremos convertir la indignidad que todo eso provoca a la gente; queremos convertirla en ilusión. Y el programa es clave. No queremos quedarnos en la mera crítica, en la condena; tenemos un proyecto de país, de gobierno y queremos explicarlo en estos días», apuntan desde Génova.