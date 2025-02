PSOE y Sumar bloquean de nuevo el debate de la ley anti-okupación de Feijóo: 34 veces en 11 meses

PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa del Congreso de los Diputados, bloquearán de nuevo este martes el debate de la ley anti-okupación de Feijóo. Serán ya 34 veces en 11 meses. OKDIARIO ha accedido al documento remitido por el Grupo Socialista a la Mesa de la Cámara, donde figura esta proposición de ley orgánica del PP -aprobada en el Senado hace un año- entre las iniciativas para las que exigen una ampliación del plazo de presentación de enmiendas.

En este caso, la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, defendida por el PP, fue aprobada por el Senado el 7 de febrero de 2024 -con la abstención de PNV y Junts- y remitida al Congreso de los Diputados. Aquí, fue calificada por la Mesa el 20 de febrero de 2024 y enviada a la Comisión de Justicia, que fijo el plazo para presentación de enmiendas hasta el 12 de marzo de 2024.

Sin embargo, desde entonces se fue ampliando sucesivamente el plazo de enmiendas, gracias a la mayoría de PSOE y Sumar -los dos partidos del Gobierno- en la Mesa. De esta forma, el bloqueo llega hasta la actualidad. Este mismo martes, los socialcomunistas acordarán la prórroga número 34 hasta el próximo 11 de febrero de 2025. Y todo apunta a que este bloqueo persistirá en el tiempo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció esta situación durante su discurso en abierto este lunes en la Junta Directiva Nacional de su partido. «Ya no pido que lo apruebe el Gobierno, pido que no lo bloquee», enfatizó el jefe de la oposición.

«Este texto cuenta con el aval de la mayoría de los partidos políticos en el Congreso, estoy convencido, y por eso el PSOE lleva un año bloqueándola», remarcó Feijóo, señalando que el Grupo Popular, con su portavoz, Miguel Tellado, se había dirigido a la presidenta de la Cámara baja, la socialista Francina Armengol, para que no siguiera «secuestrando la voluntad mayoritaria de la Cámara». «La mayoría del Congreso quiere que en España se eche a los okupas de las casas que no son suyas en 24 horas, y el PSOE no tiene legitimidad para seguir bloqueando el Congreso de los Diputados. Que lo deje discutir. Que lo deje plantear», reclamó Feijóo.

Escrito del PSOE pidiendo la ampliación del plazo de enmiendas.

De este modo, el líder del PP subrayó que España necesita reformas como ésta, al tiempo que se comprometió, una vez llegue al Gobierno, a «anular todo aquello que solo ha servido para ocasionar un enfrentamiento indiscriminado en la sociedad». «El Gobierno está enfrentando a hombres contra mujeres. A empresarios contra trabajadores. A unas comunidades autónomas contra otras. A los jóvenes contra los mayores. A los propietarios contra inquilinos. A España con otros Estados. Habrá que desandar mucho camino, y también lo haremos», aseguró Feijóo.

En concreto, la proposición de ley anti-okupación defendida por el PP plantea cambios para proteger la propiedad privada, endurecer las penas por okupación ilegal, facilitar el desalojo de los okupas en 24 horas e impedir el empadronamiento en las viviendas okupadas.

Además, incluye los delitos en los procedimientos de enjuiciamiento rápido, se establecen penas para aquellos que alienten o fomenten la okupación, y habilita a las comunidades de propietarios para que puedan actuar en los procesos judiciales contra los okupas y adoptar medidas preventivas.

Inquiokupación

Asimismo, dentro del Plan de Vivienda que Feijóo presentó la semana pasada ante una veintena de organizaciones del sector, figura un compromiso para dedicar especial atención a combatir la inquiokupación (de aquellos con contrato que dejan de pagar) que protege el Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, fruto de esa reunión, la Plataforma de Afectados anunció haber alcanzado un acuerdo con el PP paran que los gobiernos municipales y autonómicos gestionados por este partido pongan el foco en luchar contra este fenómeno que perjudica a 80.000 personas en España. «Hemos arrancado un acuerdo con el PP para que sus ayuntamientos y comunidades autónomas se comprometan a implicarse de manera efectiva en los casos de inquiokupacion. Esperemos que esto sea solo una acción de muchas», manifestó la Plataforma.

Por su parte, Feijóo destacó que «vamos a prestar una especialísima atención a la inquiokupación. Este fenómeno que tanto daño está causando a las familias y por eso nos comprometemos a trabajar en un plan específico que dé respuesta a este problema para poner coto a la inquiokupación en España que afecta ya a 80.000 hogares», explicó. El PP perseguirá también aquí la erradicación de las okupaciones ilegales de viviendas públicas destinadas a quienes las necesitan.

«La vivienda es un derecho, pero no lo es la okupación. Un okupa no es un vulnerable. Un okupa está delinquiendo. Legislar para que quede clara esta diferencia es imprescindible. El blanqueamiento tiene que acabar ya», apostilló el líder del PP.