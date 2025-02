Feijóo exige a Sánchez que revele ya sus «acuerdos clandestinos» con Junts en el extranjero

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este lunes al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que revele ya sus «acuerdos clandestinos» con Junts en el extranjero. Así lo ha manifestado delante de sus barones en la reunión de la Junta Directiva Nacional que el partido ha celebrado en el Hotel Eurostars Madrid Tower de la capital.

En este sentido, el líder de la oposición se ha preguntado «cómo serán los pactos que Sánchez considera inconfesables». «Dígalo ya, ¿qué está pactando?», ha lanzado al inquilino de la Moncloa después de que el Gobierno acordara con Junts un nuevo decreto ómnibus tras el que le tumbaron los independentistas junto a PP, Vox y UPN.

Feijóo se ha referido aquí a las cesiones en la gestión de la inmigración irregular y el control de fronteras que estarían negociando el Ejecutivo d ela Nación y los separatistas catalanes. «Si se cede con las embajadas, con la Hacienda y con el control de fronteras, poco más quedaría que transferir al independentismo que el Palacio de la Moncloa», ha advertido.

Junto a ello, ha realizado una reflexión sobre algo «todavía peor». «El independentismo empieza pidiendo un control de fronteras y acaba convirtiendo una comunidad en un Estado», ha avisado a los socialistas, que ahora están al frente de la Generalitat de Cataluña con Salvador Illa. «La seguridad nacional es algo muy serio, no se puede trocear; es justo lo que no se puede trocear», ha enfatizado.

Además, Feijóo ha subrayado que, a diferencia de Pedro Sánchez, a él no le da órdenes nadie «desde Waterloo», ha dicho en alusión al ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia. «A mí no me da órdenes nadie, más que los afiliados y el programa electoral de mi partido, que ganó las elecciones», ha apostillado.

Ley Antiokupación

En este contexto, Feijóo ha reivindicado su «agenda del cambio» frente a la «agenda del escándalo» de Sánchez, al que ha pedido que no bloquee sus reformas, como la ley Antiokupación, que esta semana cumplirá un año bloqueada en la Mesa del Congreso por la mayoría de PSOE y Sumar en el órgano de gobierno de la Cámara.

Sobre ello, ha anunciado que su partido ha remitido un escrito a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, para que «deje de secuestrar la voluntad mayoritaria de los españoles y tramite la Ley Antiokupas que se aprobó hace ahora un año en el Senado porque el PSOE no tiene legitimidad para seguir bloqueando en el Congreso que se eche a los okupas en 24 horas», ha incidido.

De otro lado, sobre el voto favorable de su partido al último decreto ómnibus del Gobierno tras rechazar el anterior, Feijóo ha manifestado que que su partido «es libre para decir que ‘no’ cuando de lo que se trata es de salvar a Sánchez y decir que ‘sí’ cuando de lo que se trata es de subir las pensiones».

«Los chantajes y las presiones que se las queden otros para su politiqueo de poca monta», ha subrayado. «España es mucho más que esto, es mucho más que todos estos», ha remachado.

El fiscal «esbirro» de Sánchez

Además, el jefe de la oposición ha denunciado la situación de «degeneración política» que vive España y lo ha ejemplificado en la figura del imputado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «un esbirro particular de Sánchez», lo ha definido. «Esto tiene que acabar. No puede estar ni un minuto más», ha afirmado Feijóo exigiendo su dimisión, como la de Sánchez.

El presidente del PP ha criticado así que «las instituciones del Estado estén al servicio de un solo hombre, que haya control de empresas privadas con el dinero de todos y que se persiga sin rubor la impunidad de la familia del presidente». «Y si hay que cambiar leyes y sentencias a beneficio de imputados o condenados, se hace”, ha lamentado.

Frente a ello, Feijóo se ha comprometido a «anular todo aquello que solo ha servido para ocasionar un enfrentamiento indiscriminado de la sociedad y a crear muros herméticos y estáticos que paralizan España».