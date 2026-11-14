Cuándo se juega el España – Inglaterra: a qué hora empieza y canal de TV para ver en directo gratis y en vivo online el partido de la Liga de las Naciones

España se enfrenta este domingo a Inglaterra en el último partido del grupo A3 de la Liga de las Naciones que se disputará en el Metropolitano. La reciente campeona del mundo sólo necesita un punto para acceder a la eliminatoria de cuartos de final como primera de grupo y con el factor campo a favor. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la fecha y el horario del España-Inglaterra de la Liga de las Naciones que se disputará en Madrid.

España-Inglaterra de la UEFA Nations League: a qué hora empieza el partido

El partido que enfrenta a España contra Inglaterra en la jornada 6 del grupo A3 de la Liga de las Naciones se disputará este domingo 15 de noviembre a las 20:45 horas en el Metropolitano de Madrid. Después de haber sumado cinco victorias ante el cuadro británico en Wembley y haber ganado por partida doble a Croacia y República Checa, los de Luis de la Fuente sólo necesitan un punto para certificar el primer puesto de grupo.

Dónde ver en directo gratis el España-Inglaterra de la UEFA Nations League: canal de TV y cómo ver online a la selección

RTVE es el medio de comunicación que tiene en su poder los derechos televisivos para emitir en exclusiva los diferentes partidos que dispute la selección española de fútbol en la Liga de las Naciones. El España-Inglaterra de la jornada 6 del grupo A3 de la UEFA Nations League se podrá ver en directo por televisión a través de La1, así que se retransmitirá gratis y en abierto por la TV en nuestro país. Además, los usuarios del ente público podrán descargarse la aplicación en un teléfono móvil, en una tablet o en una smart TV y así ver en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el Metropolitano.

Además, tenemos que destacar que en la web de OKDIARIO, como es habitual, te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este choque y durante todo el parón de selecciones que corresponde a las primeras jornadas de la UEFA Nations League. Narraremos desde una hora y media antes del inicio en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de España-Inglaterra de la última fecha del grupo A3 de la Liga de las Naciones. Cuando suene el pitido final en el Metropolitano, publicaremos la crónica del choque y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde Londres.

Dónde escuchar por radio en directo el España-Inglaterra

Por otro lado, todos aquellos aficionados que siguen fielmente a la selección española de fútbol y amantes del deporte rey en general tienen que saber que, si no pueden ver en directo por televisión, ni en streaming, ni en vivo online este partidazo de la jornada 6 del grupo A3 de la UEFA Nations League, van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con Wembley para contar el minuto a minuto de lo que suceda en el España-Inglaterra.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido España-Inglaterra?

El España-Inglaterra de la última jornada de fase de grupos de la Liga de las Naciones se disputará en el Metropolitano. El estadio del Atlético de Madrid volverá a acoger un partido para el que se agotaron las entradas horas después de sacarlas a la venta. Después de su victoria 2-3 en Wembley, España sólo necesita un punto contra Inglaterra para en cuartos de final con el factor campo a favor. Este duelo se disputará en Mestalla, en el que será el último partido de la selección en este histórico campo.