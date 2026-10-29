Ofertas flash de Amazon del día, en directo hoy: descuentos por tiempo limitado y última hora de las rebajas
Recopilamos las mejores ofertas para preparar Halloween y Navidad sin gastar de más
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Los expertos en meteorología coinciden y avisan: si el vórtice polar se rompe, nos espera un invierno con olas de frío intensas, nieve y heladas muy fuertes
Halloween está a la vuelta de la esquina y la Navidad empieza a asomarse, así que hoy en nuestro directo de Amazon recopilamos las mejores ofertas para preparar ambas celebraciones sin gastar de más.
Desde decoración terrorífica y disfraces para la noche más escalofriante del año hasta adornos navideños, luces y regalos para adelantar las compras de diciembre.
Ofertas flash de Amazon del día, en directo hoy: descuentos por tiempo limitado y última hora de las rebajas
La depiladora láser IPL de Haarlosy baja de 99,99 a 77,37 euros en Amazon, con un 23 % de descuento
Conseguir una rutina de depilación en casa sale más económico con esta depiladora IPL de Haarlosy, disponible en Amazon por 77,37 euros, frente a los 99,99 euros de su precio habitual. El dispositivo está diseñado para utilizarse tanto en mujeres como en hombres y permite tratar distintas zonas del cuerpo y la cara. Incorpora un sistema de refrigeración para mejorar la comodidad durante las sesiones, nueve niveles de energía y dos modos de funcionamiento, automático y manual. Además, anuncia una capacidad de hasta 999.900 pulsos de luz. Antes de utilizarla, es importante consultar las contraindicaciones y comprobar que la tecnología IPL sea adecuada para el tono de piel y el vello de cada persona, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante.
El pack de tres calzoncillos bóxer de Calvin Klein baja de 44,90 a 33,95 euros en Amazon, con un 24 % de descuento
Renovar el cajón de la ropa interior es más económico con este pack de tres calzoncillos bóxer de Calvin Klein, disponible en Amazon por 33,95 euros, frente a los 44,90 euros de su precio recomendado. El conjunto incluye tres unidades del modelo Low Rise Trunks, caracterizado por su diseño de tiro bajo y su estilo deportivo. Una opción para quienes buscan prendas básicas de una marca reconocida y quieren aprovechar el descuento para renovar su ropa interior. Con la oferta, cada calzoncillo sale por unos 11,32 euros.
El pack de tres tangas de Calvin Klein baja de 44,90 a 37,62 euros en Amazon, con un 16 % de descuento
Renovar el cajón de la ropa interior sale más económico con este pack de tres tangas de Calvin Klein, disponible en Amazon por 37,62 euros, frente a los 44,90 euros de su precio recomendado. El conjunto incluye tres unidades del modelo Thong 000QD5145E, una opción para quienes buscan prendas básicas de una marca conocida. Con esta oferta, cada tanga cuesta 12,54 euros, por lo que puede ser una oportunidad para ampliar la colección de ropa interior aprovechando el descuento.
El robot aspirador Roborock Qrevo Edge 2 Flow baja de 899 a 659 euros en Amazon, con un 27 % de descuento
Mantener los suelos limpios con menos esfuerzo es más económico con este robot aspirador de Roborock, disponible en Amazon por 659 euros, frente a los 899 euros de su precio recomendado. El modelo ofrece una potencia de succión de hasta 35.000 Pa, diseñada para recoger polvo, suciedad y pelos de mascotas. Su sistema de limpieza combina la aspiración con funciones de fregado para facilitar el mantenimiento diario del hogar. Una alternativa para quienes buscan automatizar las tareas domésticas y ahorrar tiempo en la limpieza.
El juego de sábanas de cuatro piezas baja de 23,99 a 20,35 euros en Amazon, con un 15 % de descuento
Renovar la ropa de cama es más económico con este juego de sábanas de Utopia Bedding, disponible en Amazon por 20,35 euros, frente a los 23,99 euros de su precio recomendado. El conjunto está diseñado para camas de 150 cm e incluye cuatro piezas: una sábana bajera, una sábana encimera y dos fundas de almohada de 50 x 75 centímetros. Está confeccionado en microfibra de poliéster cepillada, un material ligero y suave al tacto, y cuenta con certificación OEKO-TEX. Una opción práctica para cambiar el aspecto del dormitorio sin gastar demasiado.
Halloween y Navidad llegan a Amazon con ofertas para decorar la casa y adelantar los regalos
Aunque todavía estamos preparando la noche más terrorífica del año, la Navidad ya empieza a colarse en los escaparates y también en Amazon. Si quieres aprovechar estas semanas para organizar las celebraciones sin que tu bolsillo se resienta, hoy recopilamos algunas de las mejores ofertas en decoración de Halloween, disfraces, adornos navideños y regalos para sorprender a familiares y amigos.
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La plancha de vapor Rowenta Everlast Anticalc baja de 89,99 a 71,99 euros en Amazon, con un 20 % de descuento
Planchar la ropa y eliminar las arrugas es más económico con esta plancha de vapor Rowenta Everlast Anticalc, disponible en Amazon por 71,99 euros, frente a los 89,99 euros de su precio recomendado. El modelo DW7321 cuenta con una potencia de 2.700 W y un golpe de vapor de hasta 220 gramos por minuto para ayudar a tratar las arrugas más difíciles. Además, incorpora un colector de cal que facilita el mantenimiento del aparato y una punta de alta precisión para llegar a zonas complicadas, como los cuellos y alrededor de los botones. Una opción práctica para quienes buscan mejorar los resultados del planchado diario y cuidar la ropa con mayor comodidad.