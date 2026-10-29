Así es Ibrahima Konaté: edad, cuánto mide, cuál es su salario, en qué equipos ha jugado…

Ibrahima Konaté (París, 25 de mayo de 1999) está cumpliendo con nota en sus primeros meses en el Real Madrid. El central francés, que llegó gratis tras acabar contrato con el Liverpool en verano, se ha confirmado como titular indiscutible en la zaga de un José Mourinho que ha logrado cambiarle la cara al conjunto blanco en poco más de 100 días. Buena culpa de ello la tiene el rendimiento defensivo de un equipo que en el Clásico sacó su mejor versión.

Cuántos años tiene Ibrahima Konaté

Ibrahima Konaté tiene 27 años, edad con la que ha firmado un contrato de cuatro temporadas con el Real Madrid. El conjunto blanco se aseguró, de esta manera, contar con uno de los mejores centrales del mundo en sus mejores años como futbolista.

De dónde es Ibrahima Konaté

Ibrahima Konaté nació en París y juega con la selección francesa.

Cuánto mide y cuánto pesa Ibrahima Konaté

Konaté se caracteriza por ser un central corpulento de grandes dimensiones que mezcla con una gran velocidad. Esta es una de sus grandes virtudes y el motivo por el que se ha consolidado como uno de los mejores defensas del mundo en los últimos años. Mide 1,94 metros y pesa 95 kilos.

Cuánto cobra Ibrahima Konaté en el Real Madrid

No hay datos oficiales del sueldo de Konaté en el Real Madrid, pero según Capology, el central francés ha firmado por el conjunto blanco a razón de 20 millones brutos al año, que equivale a alrededor de 10 millones netos. Esto se debe a que llegó con la carta de libertad procedente del Liverpool.

Trayectoria de Ibrahima Konaté

Konaté comenzó a despuntar en las categorías inferiores del Sochaux de su Francia natal hasta que debutó en el primer equipo y de ahí se marchó a una de las mejores canteras del fútbol europeo, el RB Leipzig. Ahí estuvo tres temporadas y despertó el interés de los clubes más grandes de Europa. El Liverpool pagó en 2021 un total de 40 millones de euros por el futbolista francés que disputó un total de 183 partidos con el equipo de Anfield hasta llegar al Real Madrid con la carta de libertad este verano.

Quiénes son los padres de Ibrahima Konaté

El origen de los padres de Ibrahima Konaté está en Mali. Hamady, el padre del futbolista, falleció el pasado mes de enero después de una larga enfermedad.

Quién es la pareja de Ibrahima Konaté

Ibrahima Konaté no ha confirmado tener compañera sentimental. El futbolista francés mantiene su vida privada en secreto y en las redes sociales no suele aparecer acompañado por ninguna ‘pareja’.