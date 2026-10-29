Paso de gigante para el Bernabéu a pleno rendimiento: la estación de metro nueva está al 70%

El Santiago Bernabéu está muy cerca de empezar a funcionar a pleno rendimiento. La estación de metro del estadio madridista está casi terminada. Desde Metro Madrid aseguran que la impresionante obra de ingeniería va tomando forma y ya han superado el 70% de ejecución. Los meses de excavaciones, demoliciones y trabajos subterráneos poco a poco se van completando.

Una vez terminada, la parada de metro del Santiago Bernabéu será una estación mucho más amplia, moderna y lista para acoger grandes eventos en el coliseo madridista. Se convertirá en uno de los espacios más modernos de toda la red de Metro Madrid.

Con una inversión de 66 millones de euros, la estación está viviendo una transformación histórica. Una vez concluyan todos los trabajos y esté terminada, la parada de Santiago Bernabéu triplicará su superficie, será completamente accesible y contará con 12 ascensores nuevos y 24 escaleras mecánicas para facilitar los desplazamientos diarios de miles de viajeros.

Uno de los grandes cambios de esta estación será la creación de un amplio vestíbulo central, mucho más abierto y cómodo, que permitirá una circulación más fluida, especialmente en los días de partido y grandes eventos en el estadio. Además, tras las obras, habrá nuevos accesos tanto hacia la zona financiera de AZCA como hacia el entorno del Santiago Bernabéu.

Los trabajos comenzaron a principios de 2024, en el mes de febrero. Tras varios años de trabajos intensos, ya se ha finalizado gran parte de la obra civil y se espera que la instalación de los sistemas eléctricos, revestimientos, señalización y demás equipamientos que darán forma definitiva a la estación comience próximamente.

Sin parada en la estación

Han sido muchos meses de trabajo que están a punto de ver la luz. Las obras van por buen camino y se espera que estén terminadas en el primer trimestre de 2027, coincidiendo con el 80 aniversario del estadio Santiago Bernabéu y los 125 años del Real Madrid. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha informado que prevé reabrir a finales de diciembre el tramo de la Línea 10 entre Nuevos Ministerios y Cuzco, actualmente cerrado para integrar las nuevas infraestructuras.

No obstante, a pesar de que los trenes volverán a circular con normalidad por la línea, la estación de Santiago Bernabéu continuará cerrada, por lo que todavía no efectuarán esa parada. Hasta que las obras no hayan finalizado por completo y la estación esté inaugurada, Metro Madrid no permitirá que los trenes se detengan en la moderna parada del estadio del Real Madrid.

«Ya hemos ejecutado el nivel intermedio de la estación y en estos momentos nos encontramos finalizando las conexiones de este nivel con los andenes a través de galerías», explicó Carlos Zorita, responsable del Servicio de Infraestructuras y Estaciones de Metro. Asimismo, apuntó que también se ha iniciado ya «una fase de terminación», como son el montaje de las instalaciones electromecánicas, de iluminación, comunicaciones, y lo que permitirá ejecutar los revestimientos.

El proyecto también incluye ascensores para comunicar la calle con los vestíbulos y facilitar los desplazamientos entre los distintos niveles de la estación. «Dentro del avance de la obra, ya hemos llevado a cabo la instalación de cuatro de los ascensores que van a permitir la conexión de calle-vestíbulo, dado que la estación va a ser accesible a personas con movilidad reducida», indicó.