El Real Madrid se prepara para la Asamblea del 21 de noviembre

La inminente asamblea de socios compromisarios del Real Madrid se perfila como una cita crucial para esclarecer grandes asuntos de la entidad, aunque persisten serias dudas sobre si se abordará finalmente el debate relativo al modelo de propiedad del club.

La fecha prevista para la celebración de esta importante asamblea apunta al próximo sábado 21 de noviembre, un momento estratégico condicionado por el calendario electoral en España y por la disputa de un partido de la NFL en el coliseo madridista. La coincidencia con un encuentro del primer equipo en el Santiago Bernabéu podría favorecer notablemente la afluencia de socios compromisarios procedentes de fuera de Madrid, permitiéndoles compaginar ambos eventos en una misma jornada.

Más allá del calendario, la gran incógnita radica en los puntos que integrarán el orden del día. En las asambleas de carácter ordinario se despachan habitualmente las cuentas del ejercicio cerrado, los presupuestos del próximo año y el correspondiente informe económico de la directiva. Sin embargo, el foco de atención mediática e interna se sitúa en la posible inclusión de cuestiones de hondo calado estructural que obviamente trascenderían la gestión rutinaria de la institución madridista.

Durante la pasada campaña electoral y en asambleas anteriores, la directiva del Madrid abrió la puerta a someter a votación una modificación en el modelo de propiedad mediante el traspaso de activos a una sociedad limitada controlada por el club, aunque un porcentaje pequeño saldría al mercado. No obstante, la ausencia de informaciones recabadas hasta la fecha no constata que este asunto vaya a ser incluido de manera inminente en la convocatoria. El motivo principal que se baraja para este aparente compás de espera responde a un básico principio de prudencia institucional ante la coyuntura deportiva, evitando que los ánimos derivados de los resultados en los últimos dos años condicionen un debate estructural de semejante trascendencia para el futuro del madridismo.

Asimismo, el cónclave social debería servir para arrojar luz sobre otros frentes abiertos que preocupan a la masa social. Entre ellos destacan la postura oficial del club respecto a las negociaciones con la UEFA en relación con la Superliga, los siguientes pasos adoptados en el marco del caso Negreira, la evolución del proyecto del distrito tecnológico y las previsiones sobre la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu a partir del año 2027. La confirmación oficial del orden del día en los próximos días despejará definitivamente las dudas sobre el alcance real de esta convocatoria.