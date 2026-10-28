Así queda la clasificación de la fase de liga de la Champions League femenina tras el empate del Real Madrid contra el Bayern

El Real Madrid suma su tercer empate consecutivo en la Champions League femenina, después de que el Bayern de Múnich le igualase en Alemania un 0-2. Siguen sin ganar las madridistas, que de haberlo hecho hubieran dado un salto en la clasificación de la fase de liga de la máxima competición, pero al no hacerlo se quedan en puestos de playoffs, aunque no muy lejos de la zona alta. Llegan al ecuador de esta liguilla, quedándoles tres encuentros por disputarse, que son los más sencillos –teóricamente– de un calendario muy exigente.

La victoria se le resiste a las madridistas en esta Champions League, en la que está presentando una preocupante falta de gestión para sus rentas. Porque las blancas, por tercera vez en tres partidos, empezaron con fuerza, pero se diluyeron. Se dejaron liar por un conjunto bávaro que se recuperó de dos golpes seguidos y terminó empatando el partido y perdonando, firmando un empate a dos que no sacia a ningún equipo.

En los otros partidos jugados destaca el triunfo del Chelsea por 2-0 ante la Roma que les pone líderes provisionales, a la espera de lo que haga en primera instancia el Lyon y, el jueves, el Barcelona. Junto al Bayern, los cuatro completan esa lista de acceso directo a cuartos de final.

Clasificación de la Champions League femenina