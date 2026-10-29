Güler y Valverde siguen al margen pero estarán con el Real Madrid ante el Racing

El Real Madrid sigue preparando el partido del próximo domingo, en el que se medirá al Racing a las 16:15 horas en Santander. El conjunto blanco se ha ejercitado en la mañana de este jueves en Valdebebas, de nuevo, sin Arda Güler, Valverde, Asencio ni Rodrygo. Los dos primeros han hecho trabajo específico pero su presencia para el fin de semana no corre peligro; mientras que el defensa se ha ejercitado una vez más en solitario, puesto que apura su recuperación de la lesión en la tibia de su pierna derecha.

Güler y Valverde no se ejercitaron el miércoles con el grupo y tampoco lo han hecho este jueves. Los dos, fundamentales en el esquema de Mourinho, no han podido entrenarse con normalidad en los dos últimos días. Cabe recordar que el capitán del conjunto blanco sufrió unas molestias en una acción defensiva durante el Clásico y aguantó sobre el césped hasta que fue retirado del terreno de juego por precaución en el minuto 62, cuando entró en su lugar Dumfries.

El mediocentro se sometió a pruebas el miércoles y no sufre ninguna lesión, por lo que puede llegar al partido de El Sardinero del próximo domingo. Se espera que esté plenamente recuperado de cara a la visita al equipo cántabro el domingo.

Tampoco corre riesgo la presencia del turco. Güler sufría una sobrecarga que le hizo realizar parte de la sesión del miércoles en el interior de las instalaciones y este jueves también ha estado al margen. Sin embargo, como en el caso de Valverde, no corre riesgo su participación en Santander. Por otro lado, Courtois apura ya la recuperación del proceso febril y de la gripe que le llevaron a no estar en el Clásico y, si todo sale según lo esperado, también estará.

El Real Madrid prepara el choque ante el Racing

La sesión del Real Madrid de este jueves estuvo centrada en el trabajo con balón. La plantilla comenzó con un calentamiento y activaciones sobre el césped, una fase inicial dirigida a la activación muscular y la prevención de lesiones. Posteriormente, los jugadores realizaron ejercicios de circulación de balón con finalización en porterías. El segundo entrenamiento de preparación de cara al partido contra el Racing de Santander concluyó con series de partidos en un campo de dimensiones reducidas.