Florentino Pérez vuelve a presidir el palco del Bernabéu en el partido de la NFL con Ayuso y Almeida

De nuevo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, presidió desde el palco del estadio Santiago Bernabéu el partido de la NFL entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. Junto a él se pudo ver a personalidades como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida y a su mujer; al consejero de Deportes, Mariano de Paco, o a Rafa de los Santos, director de NFL España.

Florentino ya hizo de anfitrión en la casa de todos los madridistas en el partido de la NFL el año pasado junto a Ayuso y Almeida. Este año, en el segundo partido de la historia de la liga de fútbol americano en España, el presidente tampoco faltó a la cita y recibió a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde de Madrid en el Santiago Bernabéu.