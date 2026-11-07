Escándalo en Mestalla: empujones, manotazos e insultos contra Bellingham

El Valencia-Real Madrid vivió un descanso de máxima tensión en el túnel de vestuarios de Mestalla. Lo que había comenzado sobre el terreno de juego terminó trasladándose al interior del estadio, donde varios jugadores y empleados del conjunto valencianista protagonizaron un desagradable encontronazo con integrantes del equipo blanco. Según ha podido saber OKDIARIO, hubo manotazos, empujones e insultos, aunque el incidente no pasó a mayores. El principal objetivo de los reproches fue Jude Bellingham, que ya había terminado la primera mitad protagonizando varias trifulcas con futbolistas del Valencia.

La tensión fue creciendo durante los últimos minutos del primer tiempo. Bellingham, que no rehuyó ninguno de los enfrentamientos sobre el césped, mantuvo varios rifirrafes con jugadores valencianistas. Sin embargo, lo más desagradable llegó cuando ambos equipos se dirigieron hacia los vestuarios. Allí, lejos de calmarse los ánimos, la situación empeoró considerablemente.

Maffeo y Braulio, entre los más exaltados

Según las fuentes consultadas por este periódico, Maffeo y Braulio estuvieron a la cabeza de los incidentes. Ambos protagonizaron momentos de especial tensión en un túnel de vestuarios donde las formas dejaron mucho que desear.

Los testimonios describen una situación especialmente desagradable, con malos modos, palabras muy feas, empujones y manotazos. Una escena que elevó todavía más la temperatura de un partido que ya se estaba disputando con una enorme intensidad sobre el terreno de juego.

Bellingham, en el centro de la polémica

El futbolista inglés fue uno de los grandes protagonistas del encontronazo. Sus disputas con varios jugadores del Valencia durante el primer tiempo tuvieron continuidad en el camino hacia los vestuarios, donde varios integrantes del conjunto local fueron directamente a recriminarle su comportamiento.

Pese a la tensión y a los contactos físicos, el incidente no tuvo consecuencias de mayor gravedad. Los ánimos estaban muy caldeados, pero la situación no terminó en una pelea de mayores dimensiones.

Una nueva escena de máxima tensión en Mestalla, un estadio donde los enfrentamientos entre Valencia y Real Madrid siempre se viven al límite. Esta vez, sin embargo, el episodio más desagradable del primer tiempo no se produjo sobre el césped, sino en el túnel de vestuarios.