El negocio de la NFL en el Bernabéu: los Bengals agotan todas las existencias y los colores del Real Madrid arrasan

La NFL arrasó en su segundo partido celebrado en el Santiago Bernabéu. Después de desatar la fiebre por el fútbol americano el pasado año, el partido entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons de este domingo volvió a ser un éxito. Un negocio redondo para la liga norteamericana en nuestro país y para el Real Madrid. La tienda oficial del club cambió todo su contenido habitual con motivo del encuentro y lo llenó de merchandising de la NFL. Se estuvo vendiendo hasta después del partido y el resultado no pudo ser mejor.

Desde los primeros días en los que se puso a la venta la indumentaria correspondiente al partido, las ventas arrasaron. Los más vendido fueron los productos de los Cicinnati Bengals, que antes del partido estaban ya agotados, como pudo comprobar OKDIARIO. Horas antes de que comenzara el partido, en la zona donde aparecía el escudo de los Bengals en los expositores, no quedaba ropa de ellos, mientras que al lado, en los reservados para los Falcons, aún se podían adquirir productos de la franquicia de Atlanta.

Las camisetas de la estrella del conjunto de Cincinnati, Joe Burrow, se vendió en 20 minutos. Según pudimos calcular, se trataba de unas 120 prendas con el nombre del quarterback del equipo de Ohio. No fue tan rápido, pero sí que se agotó también todo, de Ja’Marr Chase, que terminaría siendo el mejor jugador del partido, cuajando una actuación espectacular sobre el césped del Bernabéu.

Para el desembarco en Madrid, la NFL trajo una línea de equipaciones adaptadas al fútbol que conocemos en Europa. Destacaba, por ejemplo, una de Kansas City Chiefs blanca con una franja roja al más puro estilo Rayo Vallecano. Sin embargo, en la tienda del Bernabéu triunfaron dos: las de Minnesota Vikings y Baltimore Ravens.

Las camisetas de estas dos franquicias estaban colgadas en tres y dos brazos expositores, respectivamente, mientras que había uno para cada uno de los equipos restantes. El motivo era más que evidente: sus colores. La de Minnesota Vikings fue la que más triunfó, debido a que era blanca con motivos dorados y morados en las mangas, muy similar a las elásticas vintage que vende el Real Madrid. En el caso de los Ravens, su camiseta era morada con motivos blancos.