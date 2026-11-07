Aguirre sorprende al hablar del árbitro tras perder contra el Real Madrid: «Sería muy fácil quedar bien…»

Javier Aguirre compareció ante los medios de comunicación después de la derrota del Valencia contra el Real Madrid en Mestalla. El entrenador mexicano reconoció la superioridad del conjunto blanco, que consiguió imponerse en un encuentro en el que los locales apenas pudieron resistir durante los primeros 20 minutos. El técnico valencianista lamentó los errores de su equipo, especialmente en el segundo gol, y evitó escudarse en la actuación arbitral para justificar un resultado que consideró justo.

Aguirre no puso excusas después de la derrota y admitió que el Real Madrid fue mejor durante buena parte del encuentro. «El Madrid fue superior y mereció la victoria. Sólo nos queda seguir trabajando. Veníamos bien y creciendo. Tenemos carencias, pero hoy lo aguantamos 20 minutos, hasta el primer gol, que el equipo se complicó», explicó el entrenador del Valencia, que reconoció las dificultades que tuvo su equipo para reaccionar después de encajar el primer tanto.

El técnico mexicano señaló que el segundo gol terminó por complicar todavía más las opciones de su equipo. «Luego llegó el segundo tanto y con dos goles en contra era una losa muy pesada. Lo único que hicimos fue intentar decorar el marcador. Que no fuera esto un partido de un solo destino, pero con diez fue muy difícil», lamentó.

Aguirre también analizó la jugada del segundo tanto madridista y reconoció que el error de su equipo en la salida de balón fue determinante. El entrenador destacó la capacidad del Real Madrid para aprovechar cualquier equivocación de sus rivales. «La salida de la pelota en el segundo gol fue costosa porque no te perdonan. El segundo gol fue un error nuestro y luego estábamos a merced», aseguró.

El mexicano insistió en que sus futbolistas intentaron mantenerse dentro del encuentro, aunque las circunstancias terminaron por impedir cualquier posibilidad de remontada. «Fue una derrota dura, pero insisto, lo intentamos en lo que pudimos y fueron circunstancias de juego las que nos privaron de seguir vivos», explicó.

La actuación arbitral también fue protagonista durante la comparecencia, aunque Aguirre evitó utilizarla como excusa. El técnico reconoció que podría haber centrado sus críticas en el colegiado, pero prefirió asumir la superioridad del Real Madrid. «Sería muy fácil para mí hablar del árbitro y quedar bien, no lo voy a hacer», afirmó.

Sin embargo, Aguirre sí se refirió a una acción polémica del primer gol, en la que consideró que una posible falta habría supuesto la expulsión de un futbolista de su equipo. «Si pita falta en el primer gol es roja y se me quedó mirando y no me dijo nada. Es lo que voy a decir en cuanto a los árbitros», señaló, sin querer profundizar más en la polémica.

El entrenador valencianista también hizo balance del partido y reconoció que enfrentarse al Real Madrid exige un nivel de concentración muy alto durante los 90 minutos. «Ningún balance es bueno cuando juegas contra el Madrid, ya que son partidos muy intensos en los que tienes que hacerlo muy bien. Veníamos muy bien y hoy hasta el primer gol estaba equilibrado», recordó.

Aguirre volvió a señalar el segundo tanto como el golpe definitivo para su equipo, que terminó jugando en inferioridad numérica. Pese al resultado, el mexicano quiso destacar la actitud de sus futbolistas. «El segundo fue lapidario, una cosa complicada de sobreponer. Jugamos con diez hasta el final y no le perdimos la cara al partido en actitud», aseguró.

El técnico reconoció la decepción que supone caer de esta manera en un partido de tanta importancia para el Valencia y lamentó no haber podido mantener la igualdad durante más tiempo. «Es una noche triste porque siempre te motiva jugar contra el Real Madrid. Nos hubiese gustado alargar ese momento de mantenernos en el partido», explicó.

Por último, Aguirre fue preguntado por lo sucedido durante el descanso, aunque aseguró que desconocía el incidente al que hacían referencia los periodistas. El entrenador reconoció que estaba muy enfadado por el resultado y que prefirió aislarse para analizar lo que estaba ocurriendo. «No tengo ni idea de lo que pasó en el descanso porque iba perdiendo y rabioso. Quería ponerme frío para analizar. No me enteré», afirmó.

El mexicano explicó que no tuvo conocimiento de lo sucedido hasta después del encuentro, cuando fue informado por el responsable de comunicación del club. «Me enteré ahora, pero yo es que me metí. Nadie me dijo nada y fue el jefe de prensa el que me lo contó», concluyó.