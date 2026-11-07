Hernández Maeso expulsa a Gayá por una falta con los tacos por delante a Mbappé

Gayá fue expulsado en el minuto 79 del Valencia-Real Madrid por una falta en la que, con los blancos ya ganando por 0-3, pudo hacer verdadero daño a Kylian Mbappé. Hernández Maeso, aunque el impacto no fue tan fuerte como el que quizá pretendía el capitán de los de Mestalla, le sacó tarjeta roja sin pensárselo dos veces porque además era el último hombre de la defensa valenciana.

Por suerte, la entrada de Gayá con los tacos por delante no cogió a Mbappé en un mal apoyo o en una zona más delicada. Se quedó en una falta a ras de césped y el lateral izquierdo del Valencia se fue al vestuario antes de lo que esperaba. El francés, por su parte, había marcado el tercer y definitivo gol del Real Madrid cuatro minutos antes tras regatear al portero rival, Dimitrievski.

El otro lateral del Valencia también tuvo protagonismo. Pablo Maffeo la lio en la entrevista del descanso, declarando abiertamente que esa charla breve con la televisión con derechos, en este caso DAZN, era «una mierda». Lo habitual en Mestalla. Un enzarzamiento injustificado contra los blancos que terminó con el capitán del equipo local expulsado por una dura falta contra Mbappé tras sumar el francés su decimotercer gol en Liga.