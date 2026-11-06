El Real Madrid recibirá al Alavés en el Bernabéu en jornada de reflexión: sábado 28 de noviembre a las 21:00 horas

El Real Madrid ya sabe su horario para la decimocuarta jornada de Liga, la que coincide con las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El equipo blanco no jugará en esa fecha, sino el día antes, el sábado 28, en el día de reflexión. El encuentro ante el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu comenzará a las 21:00 horas.

La Liga ha oficializado ese horario, el de la 14ª jornada, y también el de la jornada 23, que es un duelo entre la Real Sociedad y Real Madrid en Anoeta que se disputará el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas.

Hay un salto entre la jornada 14 y la 23 porque este duelo en San Sebastián correspondía en teoría para febrero, pero como es en la semana de la Supercopa de España, torneo que se juega ese fin de semana, el encuentro tenía que adelantarse.

Así, el Real Madrid ya tiene dos horarios oficializados en esta Liga: ante el Deportivo Alavés en el Bernabéu el sábado 28 de noviembre (21:00 horas) y contra la Real Sociedad en Anoeta el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas.

Ante el Alavés, en jornada de reflexión

El enfrentamiento ante el Alavés corresponde a la 14ª jornada y se disputará en el Bernabéu en plena jornada de reflexión. Así, para los aficionados madridistas que quieran ir al estadio, no tendrá conflicto con ir a votar: se pueden hacer perfectamente las dos cosas.

En esa jornada, el partido que coincidirá con el escrutinio de las elecciones será el Real Sociedad – Sevilla, que se jugará a partir de las 21:00 horas del domingo 29 de noviembre. Ese mismo domingo, día de las elecciones, jugará el Barcelona en La Coruña ante el Deportivo, pero será a las 16:15 horas. El otro equipo que pelea por la Liga es el Atlético de Madrid, que jugará ante el Elche el sábado a las 18:30 horas.