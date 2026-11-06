La mayor chapuza de la Liga: el Barça – Atlético en el Camp Nou será sólo 24 días después del que se juega en el Metropolitano

Cuando la solución se convierte en problema. El calendario del fútbol español, ahogado y sin fechas, verá cómo dos de los partidos más atractivos se disputan en menos de un mes. Este domingo el Atlético recibe al Barcelona en el Metropolitano con el liderato en juego y, solo 24 días después, los mismos equipos disputarán en el Camp Nou el partido de la segunda vuelta liguera.

Todo por obra y gracia de la Liga de Tebas, que se ve obligada a realizar labores de ingeniería logística para encajar a los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España. Real Madrid y Real Sociedad, por un lado, y Barcelona y Atlético, por otro, se enfrentarán entre sí el miércoles día 2 de diciembre. Madridistas y donostiarras a las 19:00 horas y azulgranas y colchoneros a las 21:30 horas.

Este segundo partido es el de la discordia, pues ambos equipos se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Metropolitano. Es decir, los dos partidos de la Liga entre Atlético y Barcelona se disputarán con un margen de 24 días cuando en un calendario ordinario se suelen jugar con al menos tres meses de diferencia. El motivo de adelantar estos encuentros es la Supercopa de España, que se juega en Estambul del 2 al 6 de febrero.