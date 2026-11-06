La NFL invade la tienda del Bernabéu: camisetas especiales del Madrid, vasos, ropa interior, calcetines y cascos

La tienda del Santiago Bernabéu está invadida este fin de semana por la NFL. La liga de fútbol americano ha reabierto la NFL Shop, como ya hizo el año pasado para el partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders, para el choque de este domingo (15:30 horas) en el coliseo madridista entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. La tienda ha sido tematizada con los colores de ambos equipos y merchandising especial del Madrid Game 2026.

OKDIARIO ha visitado la tienda para conocer de primera mano la gran cantidad de productos de NFL que hay. Desde camisetas de los equipos que juegan el segundo partido de la historia de la liga en España, a la colección City Series con camisetas, sudaderas y chaquetas con Madrid en la parte frontal de la misma.

La camiseta de NFL con el número 26 tiene un precio de 95 euros, mientras que el valor de la chaqueta asciende hasta los 119 euros y el de la sudadera son 83. También hay otro modelo diferente de camiseta y sudadera conmemorativa de este partido de los Cincinnati Bengals y los Falcons. La de los Bengals vale 77 la sudadera y 42 la camiseta. La de los Falcons es algo más barata: 74 y 34 euros, respectivamente.

Además, hay merchandising oficial de los equipos y ropa interior con los colores de los Bengals (naranjas) y los Falcons (negro y rojo), además de unos tematizados con el logo de la NFL en azul por unos 18 euros. Cabe destacar también la colección de calcetines de prácticamente todos los equipos de la NFL: Falcons, Bengals, Broncos, Green Bay Packers, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs…

Por otro lado, en la tienda también se pueden adquirir recuerdos en forma de termos o vasos conmemorativos de este partido con precios que oscilan entre los 54 y 68 euros. Incluso hay fundas para el teléfono móvil por valor de 15,40 euros. También se pueden encontrar mini cascos de los equipos de la NFL, camisetas de la colección NFL x Bob Esponja, colección NFL x Pompeii, zapatillas, llaveros, tazas y camisetas retro.