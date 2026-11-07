Marcelo se burla del antimadridista Maffeo: «Que rabia tiene al Real Madrid el ‘Masfeo’»

Pablo Maffeo volvió a dar la nota contra el Real Madrid. Después de llevar otra dura derrota, esta vez con la camiseta del Valencia, su actitud en el campo volvió a dejar mucho que desear. Un comportamiento que le volvió a llevar al límite, y eso que no estaba Vinicius, provocando que hasta una leyenda como Marcelo haya salido en redes sociales para burlarse de él.

Desde un primer momento se sabía que el argentino iba con su particular obsesión con el equipo blanco. Ocurrió con el Girona, ocurrió con el Mallorca, y ocurrió con el Valencia. Las tuvo con Cucurella, Huijsen, Diomande…todo aquel jugador con la camiseta del Real Madrid que pasaba a su lado. De hecho, fue el culpable del gol que abrió el marcador en su contra. Se la jugó con una falta a Mbappé cerca del área y, en consecuencia, Valverde marcó el primero de la noche.

Una acción que le molestó especialmente, ya que consideraba que el francés había simulado. Después de varias etapas en apenas 45 minutos, se calentó hasta tal punto que fue hostil con el periodista que le preguntó en el descanso sobre sus impresiones de la primera parte: «No me apetece nada hacer esta entrevista, es una mierda esta entrevista que no pinta nada, faltas que no son, se hace esta entrevista y ya está, pregunta. El árbitro no es justo.», comentó picado.

Pero antes de calentarse, Maffeo iba a atraer la atención de Marcelo, que no dudó en burlarse de él: «Que rabia tiene al MADRID el Masfeo… madre mia. Y gol», escribió con emoticonos de caras llorando de la risa». Un comentario que se hizo viral y que fue aplaudido por el madridismo, que vio otra noche en la que Maffeo se libró de una expulsión y acabó perdiendo otro partido que no querrá recordar.