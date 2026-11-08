La Policía tuvo que sujetar y apartar a Braulio en el túnel de Mestalla por su altercado con el árbitro

El escándalo del túnel de vestuarios de Mestalla ya tiene reflejo en el acta arbitral. El director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez, protagonizó un altercado durante el descanso del encuentro contra el Real Madrid que obligó a intervenir a agentes de la Policía Nacional. Según recoge el documento oficial redactado por el colegiado, los policías tuvieron que sujetar, identificar y apartar al dirigente valencianista después de que se encarase con uno de los asistentes y protestase reiteradamente una decisión arbitral. Un episodio que confirma la enorme tensión que se vivió en las entrañas del estadio valencianista.

El acta es contundente al describir lo sucedido. «En el descanso del encuentro, en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Valencia C.F., D. Braulio Jesús Vázquez Benítez, se encontraba en dicha zona, donde protagonizó un altercado, llegando a encararse con mi árbitro asistente n.º 1, al que se dirigió de forma reiterada y en tono exaltado en los siguientes términos: ‘¡No es falta, no es falta! ¡Vaya tela!’», recoge el colegiado.

Pero Braulio no se conformó con protestar al asistente. También se dirigió al árbitro principal cuando este pasó por su lado. «Asimismo, cuando pasé por su lado, se dirigió también a mí en repetidas ocasiones, manifestando las mismas palabras y manteniendo una actitud exaltada», continúa el documento.

La Policía tuvo que intervenir

La situación alcanzó tal nivel de tensión que fue necesaria la intervención de la Policía Nacional. Así lo recoge expresamente el acta. «Ante esta situación, fue necesaria la intervención de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, quienes procedieron a su identificación y tuvieron que sujetarlo y apartarlo del lugar para poner fin al incidente».

Un relato que deja en una situación comprometida al director deportivo del Valencia, cuyo comportamiento quedó reflejado por escrito en el documento oficial del encuentro. La protesta estaba relacionada con la falta que precedió al primer tanto del Real Madrid, marcado por Federico Valverde, y que provocó numerosas quejas entre los integrantes del conjunto valencianista.

Un descanso de máxima tensión en Mestalla

El incidente protagonizado por Braulio se produjo en un contexto de enorme crispación. Como adelantó OKDIARIO, el descanso del Valencia-Real Madrid estuvo marcado por los enfrentamientos en el túnel de vestuarios, donde, según fuentes consultadas por este periódico, se produjeron empujones, manotazos e insultos entre integrantes de ambos equipos.

Jude Bellingham fue uno de los principales destinatarios de los reproches después de haber protagonizado varios encontronazos con jugadores valencianistas durante la primera mitad. Pablo Maffeo también estuvo, según las mismas fuentes, entre los más exaltados de aquella situación.

El lateral valencianista había mostrado previamente su enfado ante los micrófonos de DAZN, donde cargó contra el arbitraje y contra la propia entrevista del descanso. «No me apetece nada hacer esta entrevista. Creo que es una mierda esta entrevista aquí que no pinta nada», aseguró.

El acta arbitral acredita oficialmente el altercado de Braulio con los colegiados y la intervención policial, aunque no recoge los demás enfrentamientos descritos por las fuentes consultadas. Un descanso de máxima tensión que dejó una de las imágenes más desagradables del Valencia-Real Madrid.