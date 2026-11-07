Histórica rabieta del antimadridista Maffeo al descanso: «¡Esto es una mierda, esta entrevista no pinta nada!»

El antimadridsta Pablo Maffeo ha llorado como nunca -y eso que en él era difícil por su historial- al rajar del árbitro y especialmente de la Liga de Tebas al descanso del encuentro entre el Valencia y el Real Madrid. En el momento de irse a vestuarios, Maffeo tuvo que atender a la televisión que emite el partido como ordena la Liga (y acepta el Valencia, por lo que cobrará más dinero por ello) y esa situación no le gustó nada.

«No me apetece nada hacer esta entrevista. Es una mierda esta entrevista que no pinta nada. Estamos jugando un partido, nos pitan faltas que no son…», soltó Maffeo en caliente cuando le pusieron el micrófono. «Se hace esta entrevista, preguntarme y ya está, pregunta», continuó el jugador del Valencia, fichado en el último mercado de verano.

A las quejas por hacer esa entrevista al descanso, Pablo Maffeo añadió unos lloros contra el árbitro del partido porque «está pitando faltas que no son». Esa fue su queja arbitral. Al ser preguntado por «que le faltaba al Valencia» en la primera parte, el jugador antimadridista, ex del Mallorca entre otros equipos, soltó que «que sea más justo el árbitro y ya está».

«No es falta en el primer gol», continuó el jugador del Valencia, haciendo referencia al primer tanto del Real Madrid en Mestalla, obra de Valverde, que vino de una falta previa de Mbappé que golpeó en la barrera y cuyo rechace cogió el futbolista uruguayo, que con un gran lanzamiento hizo el 0-1. A pesar de que hubo hasta un rechace, Maffeo lloraba porque la falta, según él, no era.

«Obviamente, nos falta llegar al área y ya está, el equipo está compitiendo bien», concluyó Maffeo en una cortísima entrevista en la que tuvo poca educación y en la que cargó contra la política de comunicación de la Liga de Tebas.