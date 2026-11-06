Cuándo se juega el Valencia – Real Madrid: a qué hora empieza y por qué canal ver en directo por TV y en vivo online el partido de la Liga

Valencia y Real Madrid se enfrentan este sábado 7 de noviembre en Mestalla en el partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga EA Sports. El equipo de José Mourinho busca su quinta victoria consecutiva en Liga después de ganar a Villarreal, Sevilla, Barcelona y Racing. Te detallamos cuándo es, la fecha y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este encuentro de la jornada 12.

A qué hora juega el Valencia – Real Madrid de la Liga: horario del partido

El Real Madrid visita Mestalla para enfrentarse al Valencia en un partido que se disputará a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Mestalla. El equipo de José Mourinho disputa su tercer partido fuera de casa tras conseguir las victorias en Barcelona y Santander. ¿El motivo? El NFL Game Madrid 2026 que se disputa este domingo 8 de noviembre.

Dónde ver en directo el Valencia – Real Madrid de la Liga por TV y online: canal y streaming hoy

El Valencia-Real Madrid de la jornada 12 de la Liga EA Sports se podrá ver a través de DAZN, que es el canal de pago que tiene los derechos de la competición junto con Movistar. Todos aquellos que tengan contratado este operador podrán descargar la app en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así ver todo lo que suceda en Mestalla en streaming y en vivo online. Recordamos que este choque no se verá en abierto ni gratis por la TV en España.

Por otro lado, destacar que, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este encuentro que cayó en la jornada 12 de la Liga. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Valencia – Real Madrid desde una hora y media antes del inicio del choque y, cuando se escuche el pitido final en Mestalla, publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes de los protagonistas que lleguen desde la ciudad cántabra.

Dónde escuchar por radio en directo el Valencia – Real Madrid hoy

Además, los aficionados del conjunto madridista, del cántabro y seguidores de la Liga en general tienen que saber que si no pueden ver el Valencia-Real Madrid en directo por televisión, ni en vivo online, ni en streaming, van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con Mestalla para narrar todo lo que suceda en este choque de la jornada 12 de la Liga.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Valencia– Real Madrid?

El Valencia-Real Madrid se disputará en el mítico Mestalla, un estadio con 103 años de historia que vivirá uno de sus últimos enfrentamientos entre su equipo y el club más laureado de España. Próximamente, el club ché se trasladará al Nuevo Mestalla, que se está construyendo con el objetivo de que esté disponible para el verano de 2027.

Hernández Maeso será el árbitro del Valencia-Real Madrid que se disputa este sábado 7 de noviembre en el Estadio de Mestalla. Raúl Martín González será el árbitro encargado del VAR que impartirá justicia desde la sala VOR ubicada en Las Rozas.