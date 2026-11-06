125 años de gloria blanca: Antonio Romero revive la leyenda del Real Madrid en un libro

El Real Madrid se prepara para celebrar en 2027 sus 125 años de historia y Antonio Romero ha querido rendir homenaje al club blanco con un libro que repasa sus grandes gestas. El narrador del Real Madrid y de la selección española ha publicado, de la mano de Alianza Editorial, Real Madrid. 125 años de historia blanca, una obra que recorre los momentos más importantes de la entidad madridista desde su fundación hasta la actualidad.

El libro, que salió a la venta el pasado 5 de noviembre, está estructurado en 125 capítulos, uno por cada año de existencia del Real Madrid, divididos en cinco grandes etapas. Desde los primeros éxitos hasta las noches más gloriosas en Europa, Romero recupera los acontecimientos, las anécdotas y los protagonistas que han convertido al conjunto blanco en uno de los grandes referentes del deporte mundial.

La obra cuenta, además, con un prólogo de Vicente del Bosque, una de las figuras más importantes de la historia madridista. Romero, que lleva más de dos décadas siguiendo de cerca la actualidad del Real Madrid, aporta su experiencia y conocimiento para construir un relato acompañado de abundante material gráfico.

Más allá de los títulos y las grandes victorias, Real Madrid. 125 años de historia blanca pretende ser un homenaje a la identidad, la memoria y el espíritu competitivo de un club que ha marcado a generaciones de aficionados. 125 años de historia resumidos en 125 capítulos para entender la grandeza del Real Madrid.