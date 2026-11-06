JJ Gabriel, caso cerrado: atado desde hace semanas y otro golpe del Real Madrid al Barcelona

JJ Gabriel será jugador del Real Madrid. La operación está cerrada desde hace varias semanas, aunque todavía quedan flecos por resolver antes de que llegue un anuncio que se espera en breve. El atacante inglés, de 16 años, comenzará a competir en enero en Valdebebas con ficha del Castilla. Es el destino elegido para una de las grandes promesas del fútbol europeo y el desenlace de una carrera en la que los blancos han superado al Barcelona, Bayern, PSG y Manchester City. Otro movimiento con el sello de Juni Calafat y con un interlocutor decisivo al otro lado de la mesa, su representante Ali Barat.

En el Real Madrid llevan tiempo convencidos de lo que están incorporando. «Es buenísimo», aseguran cuando hablan del futbolista formado en el Manchester United. La valoración deportiva ha ido acompañada de un trabajo de negociación que permite afrontar con tranquilidad esta última fase. El acuerdo está encarrilado desde hace semanas y ahora corresponde terminar de resolver lo pendiente para hacerlo oficial.

La distinción importa. Todavía falta el anuncio, pero la elección está hecha. El Real Madrid ha conseguido imponerse en una operación que había despertado el interés de varios de los clubes con más capacidad de captación del continente.

Calafat vuelve a llegar antes

Juni Calafat ha vuelto a estar especialmente acertado. Su trabajo ha sido fundamental para convertir el interés por Gabriel en un acuerdo y para trasladar al entorno del jugador una propuesta de crecimiento en Valdebebas. El talento estaba a la vista de muchos. La diferencia había que establecerla también fuera del campo.

El Real Madrid ha ganado una carrera con rivales importantes. El Barcelona se movió por el futbolista y exploró sus posibilidades, mientras Bayern, PSG y Manchester City también aparecieron entre los interesados. Todos buscaban incorporar a un atacante con condiciones para marcar diferencias y mucho recorrido por delante.

Calafat ha conseguido que el destino sea el Real Madrid. Otro acierto en una parcela en la que tan importante resulta detectar como convencer. La operación refuerza su peso en la política de incorporación de jóvenes talentos y vuelve a demostrar el valor de las relaciones que ha construido en el mercado.

Ali Barat, una pieza decisiva

En ese trabajo ha tenido una importancia especial Ali Barat. El representante de Gabriel, fundador de Epic Sports, ha sido un interlocutor clave para conducir las conversaciones y acercar las posiciones. Su buena relación con el club blanco ha facilitado una negociación en la que había competencia.

La conexión ya tenía un precedente importante con Dean Huijsen. Barat explicó públicamente cómo Calafat contactó con ellos durante aquella operación, antes de que el central acabara incorporándose al Real Madrid. Un conocimiento previo que ahora ha vuelto a tener utilidad.

El agente ha ocupado una posición central en la decisión sobre el siguiente paso de Gabriel. El resultado deja al Barcelona sin el jugador y al Real Madrid con otra incorporación de enorme proyección. Y eso que Deco, que se llegó a reunir con el representante, lo intentó con firmeza, pero la decisión estaba tomada y el deseo era claro: jugar de blanco.

Talento sin comparaciones

Gabriel cumplió 16 años el pasado 6 de octubre. Su precocidad y su capacidad para desequilibrar han multiplicado la atención sobre un futbolista que puede actuar en distintas posiciones del ataque. Tiene regate, atrevimiento y recursos para moverse entre líneas o buscar el duelo desde una banda.

Durante años le acompañó el apodo de «Kid Messi», una comparación que su entorno prefiere evitar. En Valdebebas le esperan para desarrollar su propio fútbol, con la exigencia que supone cambiar de país y empezar a competir en otra estructura.

El Castilla será su sitio

Enero marcará el comienzo de su etapa competitiva en el Real Madrid. Gabriel tendrá ficha del juvenil, aunque jugará en el Castilla, y el filial será su equipo. Allí empezará a jugar en Valdebebas, con un escenario de fútbol sénior que supondrá una nueva prueba para su crecimiento.

Ésa es la hoja de ruta. Terminar los flecos, anunciar la incorporación y preparar su entrada en el filial. El Real Madrid lleva semanas con el acuerdo cerrado. Ahora espera el momento de presentar otro fichaje de futuro que Calafat ha sabido llevar hasta Valdebebas.