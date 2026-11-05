Mastantuono agradece su etapa en el Real Madrid y confiesa su referente: «Es el que más me gusta»

Mastantuono recuerda con cariño su etapa en el Real Madrid. Aunque el argentino está a miles de kilómetros disfrutando de su experiencia en la Fiorentina, el mediocampista ha hablado de su año en el Santiago Bernabéu y ha querido dedicarles unas bonitas palabras de cómo vivió esa etapa con la esperanza de regresar para cumplir su sueño de triunfar en el conjunto blanco. Aunque reconoció que la competencia es muy alta, también destacó cuál es su referente en Valdebebas.

«En el Real Madrid me han tratado increíble, o eso la gente del club, mis compañeros, impresionante. Sin duda, el jugador que más me gusta es Bellingham, me encanta. Y eso que están estrellas como Vinicius, Mbappé, Valverde, Brahim, que es buenísimo. Ahora está saliendo Diomande y Espí…tiene un equipazo», destacó.

Un Mastantuono que no encontró su sitio con Xabi Alonso y Arbeloa, por lo que decidió marcharse cedido a Italia en busca de los minutos que le devolvieran el nivel que tenía en River Plate. Cuatro goles en doce partidos; el argentino está camino de resucitar a la Fiorentina, que gracias a su última actuación dio la victoria a su equipo después de una muy mala racha que le hundía en el descenso de la Serie A.

Sobre la diferencia entre ambas ligas, Mastantuono no se moja con cuál es la mejor para su fútbol: «Es muy distinta a la española. Todos los equipos tienen mucha técnica, y eso lo hace una liga con más posesiones, no tanto ‘dribling’, pero es bonito también», dijo en Dazn. También habló de cómo vivió la despedida de Leo Messi el pasado mes de octubre: «Fue increíble estar cerca de él. Es lo máximo para mí, o lo que le puede pasar a un jugador, porque Messi rompió todos los récords», concluyó.