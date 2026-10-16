Bellingham tras llegar a los 150 partidos con el Real Madrid: «Tengo 23 años, si yo soy veterano…»

Jude Bellingham está de celebración. El futbolista inglés disputó ante la Roma su partido número 150 con la camiseta del Real Madrid. Lo hizo con una victoria marca de la casa, con una remontada mágica en el Olímpico de Roma ante un clásico del fútbol europeo para lograr su segundo triunfo en la fase de liga de la competición.

El 7 de junio de 2023 se anunció su fichaje procedente del Borussia Dortmund a cambio de 103 millones de euros más variables. Su primer partido oficial fue en la Supercopa de Europa contra el Atalanta, que acabó con victoria y título para el Real Madrid. Desde entonces, el internacional inglés ha ido creciendo dentro del equipo hasta convertirse en una pieza indispensable dentro del mismo.

Tras recibir una camiseta conmemorativa en la Ciudad Real Madrid por sus 150 partidos, Bellingham ha expresado su alegría por ello: «Estoy muy feliz y orgulloso. Es un placer siempre jugar en este club y ojalá sea por mucho más. El Real Madrid significa mucho para mí porque es el club más grande del mundo. Es un gran honor jugar aquí y llegar a los 150 partidos».

La presente es su cuarta temporada en el club. Llegó en junio de 2023 y esta campaña cumplirá cuatro años vistiendo los colores del Real Madrid. «Tengo 23 años, si yo soy veterano… Estoy disfrutando mi rol en el equipo y ojalá podamos mejorar y ganar títulos. A veces hay partidos un poco más difíciles, pero casi todos los hemos ganado. Necesitamos seguir trabajando y mejorando», dijo en declaraciones a la web oficial del Real Madrid.