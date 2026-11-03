La Serie A resucita a un Mastantuono que bate récords de precocidad

Franco Mastantuono se está volviendo a sentir futbolista en Italia y el lunes sumó su cuarto gol en la Serie A en la victoria de la Fiorentina (2-4) ante el Sassuolo. El futbolista cedido por el Real Madrid ha batido varios récords de precocidad a los 19 años y en sus primeros días en el fútbol italiano. En total suma cuatro goles en los 10 partidos que ha disputado en el campeonato italiano.

Franco Mastantuono volvió a marcar con la Fiorentina en la victoria del conjunto viola ante el Sassuolo (2-4), que aleja del descenso al equipo dirigido por Paolo Vanoli. El futbolista cedido por el Real Madrid volvió a realizar un buen partido que rubricó con un buen tanto en el 79′ con 2-2 en el marcador y que acabó siendo decisivo para la victoria del equipo italiano, que ha comenzado el campeonato de forma irregular y que ocupa la decimosexta posición de la tabla.

Con el tanto de ayer, Franco Mastantuono suma cuatro goles en sus primeros 10 partidos de Serie A con la Fiorentina, donde se ha confirmado como titular indiscutible en la banda derecha del conjunto viola. Al tanto conseguido el lunes ante el Sassuolo hay que sumar el hat-trick que en su día consiguió en la victoria (2-4) ante el Venezia en el partido correspondiente a la jornada cuatro de la Serie A.

Mastantuono bate récords de precocidad

Estos datos han hecho que Mastantuono, a sus 19 años, supere registros históricos en la Serie A. Con el tanto de ayer, se convierte en el jugador más joven desde Alexandre Pato en conseguir cuatro goles en sus diez primeros partidos en el fútbol italiano.

🚨 BREAKING: Franco Mastantuono becomes the youngest player after Alexandre Pato to score 4+ goals in his first 10 Serie A games. 🇦🇷💎 https://t.co/sf2CLq6FFo — Madrid Zone (@theMadridZone) November 2, 2026

Estos números hablan bien de un Franco Mastantuono que se está volviendo a sentir futbolista después de un año difícil en el Real Madrid marcado por la mala dinámica del equipo. Después de no contar con los minutos esperados para que siguiera la evolución de un futbolista de 18 años, todas las partes tomaron la decisión de buscar una salida para seguir creciendo y la decisión está siendo más que acertada. Cuatro goles en 10 partidos y con la sensación de que lo mejor para Franco Mastantuono está por llegar.