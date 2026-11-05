Militao, un regreso para mirar más lejos

El regreso de Eder Militao a la titularidad contra el AEK deja al Real Madrid una noticia cuyo alcance va más allá de la victoria en Atenas. Mourinho recupera un central con unas condiciones que amplían las posibilidades defensivas del equipo, especialmente por su velocidad para corregir, su capacidad de salto y sus recursos con el balón. Después de una larga ausencia, el brasileño necesita competición para volver a su mejor versión. El entrenador dispone de una pieza importante, aunque su recuperación futbolística exige algo más que aparecer de nuevo en un once.

El partido de Grecia fue un paso dentro de ese proceso. Volver a empezar un encuentro permite afrontar situaciones que ningún entrenamiento reproduce del todo. Las carreras de los delanteros, los contactos, las decisiones bajo presión y la coordinación con los compañeros forman parte de un aprendizaje que debe reactivarse después de tanto tiempo fuera.

Por eso conviene medir su regreso desde una perspectiva más amplia que una acción concreta. Militao tiene que recuperar sensaciones y el Real Madrid necesita que lo haga sin perder de vista la exigencia de los resultados. Encontrar ese equilibrio será una de las tareas del cuerpo técnico.

Velocidad para proteger al equipo

La principal diferencia que puede aportar el brasileño aparece cuando hay espacio a su espalda. Su aceleración permite disputar carreras, corregir desajustes y llegar a coberturas que exigen una respuesta inmediata. En un equipo que quiere presionar y recuperar arriba, esa capacidad tiene un valor especial.

El Real Madrid puede adelantar sus líneas con más confianza cuando sus centrales están preparados para defender metros de campo abierto. Militão ofrece condiciones para hacerlo, aunque la velocidad por sí sola no resuelve todas las situaciones. La colocación, la anticipación y la coordinación siguen siendo fundamentales.

Mourinho gana una alternativa para ajustar la altura del bloque según lo que pida el encuentro. El brasileño puede ayudar tanto a sostener una defensa adelantada como a proteger el área cuando toca retroceder. Recuperar esa versatilidad amplía los recursos del entrenador.

El salto y el primer pase

Su presencia también suma en el juego aéreo. Militao tiene potencia para elevarse y competir por balones que obligan a imponerse entre varios rivales. Esa cualidad resulta útil en las dos áreas, para defender centros y para ofrecer una amenaza en las acciones de estrategia.

El siguiente paso consiste en acompañar el salto con precisión en los movimientos. Después de una ausencia prolongada, calcular el momento de atacar la pelota o ajustar una marca requiere rodaje. La capacidad física está en sus condiciones, pero convertirla en una ventaja constante exige recuperar automatismos.

Con el balón aporta otra vía para iniciar los ataques. Puede buscar un pase que supere una línea o cambiar la orientación hacia un compañero abierto. Para Mourinho, contar con centrales capaces de encontrar esas salidas facilita el trabajo del centro del campo y evita que la construcción dependa siempre de los mismos apoyos.

Competir para volver a ser Militao

La titularidad en Atenas debe servirle para avanzar hacia la continuidad. El objetivo no puede limitarse a completar partidos, sino a recuperar seguridad en las decisiones y firmeza en los duelos. Un central necesita reconocer cuándo salir, cuándo esperar y cómo relacionarse con quien defiende a su lado.

La competencia con Rüdiger, Konaté y Huijsen permite al entrenador gestionar ese recorrido y elegir distintas parejas. Militao deberá ganarse su espacio mientras recupera el ritmo, con la oportunidad de aportar un perfil que puede resultar decisivo durante la temporada.

El Real Madrid necesita al mejor brasileño para seguir creciendo. Su regreso abre una posibilidad importante, pero el trabajo continúa. Atenas fue una estación del camino. La meta es volver a contar con un central capaz de hacer más fuerte al equipo y de sostenerlo cuando los partidos obliguen a defender al límite.