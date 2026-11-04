Los radicales del AEK manchan el minuto de silencio por Jesús de Miguel y las víctimas de Urda gritando «¡puta Franco!»

Los aficionados radicales del AEK de Atenas mancharon el minuto de silencio que se guardó en el partido de Champions en memoria de Jesús de Miguel y de las víctimas del accidente de tren de Urda. Lo hicieron diciendo «puta Franco» al final de ese minuto de silencio, un cántico que nada tenía que ver en ese momento tan importante.

Mientras la práctica totalidad del público que llenó el Estadio Agia Sofía respetó ese minuto de silencio, los radicales del equipo griego rompieron ese homenaje al gritar «¡puta Franco!». Cabe recordar que estos ultras del AEK de Atenas son de extrema izquierda, con graves enfrentamientos tanto en partidos de la liga griega como en duelos europeos en su historial.

Antes del AEK – Real Madrid, partido de la cuarta jornada de la fase de liga de Champions, se guardó un minuto de silencio que agrupaba el homenaje a Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que falleció de forma trágica tras una entrada de Owono, portero del Andorra, y también a las víctimas del accidente de tren en Urda (Toledo).

La UEFA autorizó este minuto de silencio antes del inicio de los partidos de los equipos españoles en competiciones europeas.