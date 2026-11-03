El Real Madrid se une al dolor por la muerte de Jesús de Miguel: «Descanse en paz»

El Real Madrid se ha sumado a un día trágico del fútbol español. Después de que el Tenerife anunciase la muerte de Jesús de Miguel después de su fuerte accidente por golpe con Owono en el partido contra el Andorra, el club blanco no tardó ni un segundo en mostrar sus condolencias y vestirse de luto con un comunicado para mostrar su apoyo al club canario y a los familiares del delantero madrileño.

«El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos. Jesús de Miguel ha fallecido a los 30 años de edad. Descanse en paz», publicó el equipo madridista.