El Real Madrid se une al dolor por la muerte de Jesús de Miguel: «Descanse en paz»

El Real Madrid se ha sumado a un día trágico del fútbol español. Después de que el Tenerife anunciase la muerte de Jesús de Miguel después de su fuerte accidente por golpe con Owono en el partido contra el Andorra, el club blanco no tardó ni un segundo en mostrar sus condolencias y vestirse de luto con un comunicado para mostrar su apoyo al club canario y a los familiares del delantero madrileño.
«El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos. Jesús de Miguel ha fallecido a los 30 años de edad. Descanse en paz», publicó el equipo madridista.
El grave incidente ha ocurrido en los minutos finales de la prolongación, cuando el delantero ha recibido un impacto por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono –expulsado con roja directa– que le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.
El deportista logró recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario. A consecuencia de la emergencia médica, el partido fue suspendido cuando restaban algo más de dos minutos de tiempo añadido y con el resultado en tablas (2-2), de modo que el Comité de Competición será el encargado de determinar si el duelo se reanuda o se da por concluido. Sin embargo, Jesús de Miguel no logró recuperarse y esta mañana el Tenerife comunicó la trágica noticia.