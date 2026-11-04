De la obra de arte de Bellingham a otro más de Mbappé: los goles del Real Madrid en Atenas

Bellingham hizo una obra de arte al marcar de tacón el gol del empate del Real Madrid en Atenas y Kylian Mbappé volvió a marcar de Champions, su cuarto tanto en cuatro partidos. El jugador inglés, en un gran estado de forma, marcó su primer gol en esta edición de la Champions y lo hizo con un tanto exquisito, sacando el tacón en un remate tras una asistencia precisa de Cucurella. Además, fue clave en la jugada del segundo gol del Real Madrid, que también puso el empate en el marcador de este encuentro de Champions en la segunda parte.

El primer gol, de Bellingham en el minuto 32, supuso el empate del Real Madrid en Atenas tras el gol de Koita en el minuto 12. El conjunto blanco empezó muy mal el partido de Champions, con el AEK teniendo varias ocasiones claras, pero a partir del minuto 25 cogió el control del balón y empató el partido. Antes de este gol de Bellingham, además, se había anulado un tanto a Bellingham por un fuera de juego milimétrico.

👔💫 𝑻𝒂𝒄𝒐𝒏𝒂𝒛𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒎𝒐𝒒𝒖𝒊𝒏 en Atenas. Sir Jude Bellingham sale al rescate del Real Madrid. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/vCfJGDZg75 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 4, 2026

El gol del empate del Real Madrid fue obra de Bellingham, que está enchufadísimo en este tramo de temporada. Mucha importancia tuvo en el gol Cucurella, que sacó una asistencia perfecta por banda, mandando el balón al corazón del área. Allí estaba Bellingham, que de primeras y de tacón anotó el que es su primer gol de Champions. Y de qué manera.

Además, el tanto fue muy importante porque el Real Madrid iba perdiendo y el AEK había comenzado muy bien el encuentro de Champions, de la cuarta jornada de la fase de liga. Ese ímpetu del equipo griego, que está en la Copa de Europa tras varios años de ausencia, lo apagó Bellingham con este precioso tanto de tacón.

Tan sólo cuatro minutos antes, Bellingham había también marcado un gol, pero fue anulado por un fuera de juego que se tuvo que ver por el VAR, echando líneas, de lo justo que era.

Otro gol de Mbappé

Ya en la segunda parte, el AEK de Atenas se puso de nuevo por delante en el marcador con un gol de Pilo, rápidamente contestado por el Real Madrid, que tan sólo tres minutos después anotó el gol del empate. Fue Kylian Mbappé el autor del gol, empujando un gran pase de Dumfries. Es el cuarto gol del francés en cuatro partidos de Champions.