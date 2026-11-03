El Real Madrid guarda un minuto en silencio en Valdebebas en memoria de Jesús de Miguel tras confirmarse su muerte

El Real Madrid está de luto. La muerte del jugador del Tenerife, Jesús de Miguel, ha conmocionado a toda la plantilla del club blanco. Es por ello que en Valdebebas han querido tener un detalle con el futbolista madrileño, guardando un minuto de silencio antes de comenzar el entrenamiento de este martes previo al partido de Champions contra el AEK de Atenas.

Minutos antes de empezar la sesión, el club blanco se enteró de la noticia y emitió un comunicado para mostrar sus condolencias: «El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos. Jesús de Miguel ha fallecido a los 30 años de edad. Descanse en paz». Un trágico suceso que ha hecho que en el conjunto merengue se hayan sumado a la tristeza por la pérdida de un compañero de profesión.

Jesús de Miguel sufrió un fuerte golpe en el minuto 96 del partido que enfrentó al Tenerife y al Andorra en el Heliodoro Rodríguez López. El portero del Andorra, Owono, impactó de forma violenta con su rodilla en el pecho del delantero, provocando que este perdiera el conocimiento y sufriera una parada cardiorrespiratoria.

Tras la trágica acción, Jesús de Miguel fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde fue ingresado en la UCI. Su situación inicial era «estable, dentro de la gravedad», pero, a las 04.56 de la mañana, los servicios médicos del club alertaron de que la situación médica de Jesús de Miguel había «empeorado neurológicamente». Finalmente, perdería la vida a las 08.00 horas.