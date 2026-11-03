Piqué envía sus condolencias a la familia de Jesús de Miguel: «Lo siento con toda mi alma»

Gerard Piqué fue uno de los testigos presenciales de la acción que ha terminado con la vida de Jesús de Miguel. El presidente del Andorra acudió al estadio Heliodoro Rodríguez López a seguir a su equipo en su duelo con el Tenerife y pudo ver en primera persona cómo su portero, Jesús Owono, realizaba una salida temeraria en el centro del campo que acabó en tragedia.

«Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús», dijo Gerard Piqué en la red social X tras conocer la noticia del fallecimiento del futbolista del Tenerife. El dueño del Andorra estaba muy afectado por lo que vio en directo en el campo y se fue directo al hospital donde ingresó Jesús de Miguel tras una parada cardiorrespiratoria.

Piqué se va del Heliodoro Rodríguez López… https://t.co/Re9f3Rqp4t — Esteban Gonzalez (@Estebanglezzz) November 2, 2026

Después de luchar toda la noche por vivir, Jesús de Miguel falleció finalmente en la mañana de este martes 3 de noviembre tras no superar sus dolencias cardiacas. Su club, el CD Tenerife, hizo un pública la noticia que ha puesto de luto al completo al mundo del fútbol.

«Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos», dijo la entidad isleña sobre la pérdida de su delantero.