Alineación del Real Madrid contra el AEK: Mourinho prepara la gran revolución

La alineación del Real Madrid contra el AEK apunta a una revolución. José Mourinho podría hasta a hacer diez cambios respecto al encuentro contra el Racing, con Mbappé como único superviviente del once de Santander. Lunin regresaría a la portería, la defensa podría ser completamente nueva y Valverde y Camavinga compartirían el centro del campo. Por delante, Brahim, Endrick y Vinicius acompañarían al delantero francés en una apuesta ofensiva para el compromiso de Champions. El portugués repartiría esfuerzos en pleno calendario apretado y dará una oportunidad a los futbolistas que esperan su momento.

En la portería, Lunin apunta a la titularidad y Courtois tendría descanso. El ucraniano volvería a disponer de una oportunidad para demostrar que Mourinho puede contar con él. También habría una renovación completa en defensa. Dumfries ocuparía el lateral derecho y Álvaro Carreras jugaría en el izquierdo, mientras Rüdiger y Militao formarían la pareja de centrales. Ninguno de los cuatro arrancó de inicio contra el Racing. Una zaga con velocidad para defender espacios y dos laterales con recorrido para acompañar las jugadas de ataque.

En el centro del campo, Valverde y Camavinga tomarían el relevo de Tchouaméni y Bernardo Silva. El uruguayo regresaría después de quedarse en casa para completar su recuperación y aportará despliegue, intensidad y llegada. A su lado, el francés tendría la responsabilidad de ayudar en la salida de balón y sostener al equipo. Ambos deberían encontrar el equilibrio en una alineación con mucha presencia ofensiva. Su trabajo sería fundamental para proteger a la defensa y permitir que los jugadores de arriba reciban en buenas condiciones.

En ataque, Mourinho apunta a dar entrada a Brahim, Endrick y Vinicius junto a Mbappé, el único que repetirá en el once. El brasileño regresará después de perderse el encuentro de Liga por sanción y dispondrá de una oportunidad para recuperar protagonismo. Brahim aportaría movilidad y capacidad para asociarse entre líneas, mientras Endrick ofrecería agresividad y amenaza cerca del área. Mbappé seguiría como referencia de un ataque con alternativas para intercambiar posiciones y buscar el gol.

Las rotaciones marcarán así la visita a Atenas, pero la exigencia seguirá intacta. Mourinho buscará una respuesta de los que entran y aprovechará la profundidad de la plantilla para afrontar otro desplazamiento europeo. El luso podría hacer hasta diez cambios para mantener la competitividad y repartir minutos antes del siguiente compromiso.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para medirse al AEK: Lunin; Dumfries, Rüdiger, Militao, Álvaro Carreras; Valverde, Camavinga; Brahim, Endrick, Vinicius; Mbappé.