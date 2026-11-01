El Sardinero se une al dolor por Urda con un emotivo minuto de silencio mientras Puente descarta dimitir

El minuto de silencio en El Sardinero dejó el fútbol en segundo plano para recordar a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Antes del encuentro entre el Racing y el Real Madrid, el estadio santanderino vivió un emocionante minuto de silencio por una tragedia que ha golpeado a toda España. Un recuerdo compartido por encima de los colores y dedicado a quienes perdieron la vida y a las familias que afrontan ahora un dolor irreparable. Titulares y suplentes se juntaron en el círculo central para recordar a los fallecidos.

El homenaje tuvo también presentes a Michel Pineda, autor del histórico gol del ascenso racinguista de 1993, y a los aficionados del conjunto cántabro fallecidos durante el último año. Una jornada de Todos los Santos marcada por la memoria, con el regreso del Real Madrid a Santander atravesado por el duelo.

La tragedia del pasado 28 de octubre en la localidad toledana ha dejado 69 fallecidos. Detrás del balance hay familias rotas, viajes que nunca llegaron a su destino y supervivientes que tendrán que convivir con lo sucedido. El homenaje del fútbol acompañó ese sufrimiento, pero las víctimas merecen además explicaciones completas y una investigación que esclarezca todas las responsabilidades.

Puente debe responder

El foco político está sobre el Gobierno y, especialmente, sobre Óscar Puente. El ministro de Transportes ha descartado dimitir y ha asegurado que puso su cargo a disposición de Pedro Sánchez, quien le pidió continuar. Mantenerse en el puesto obliga ahora a algo más que prometer soluciones. Obliga a explicar qué ocurrió y qué medidas impedirán que vuelva a suceder.

La investigación determinará las causas y las posibles responsabilidades técnicas. La exigencia política, sin embargo, no puede quedar aparcada hasta entonces. El Gobierno debe rendir cuentas sobre la seguridad ferroviaria y la respuesta a los afectados. Las condolencias son necesarias; la transparencia, también.

El Sardinero dedicó su silencio a las víctimas. Al Ejecutivo le corresponde aportar respuestas verificables, acompañar a las familias y actuar con la diligencia que exige una tragedia de esta magnitud.