Campazzo está lesionado: no jugará contra el Panathinaikos y el Real Madrid ya sólo tiene un base

Facu Campazzo está lesionado y no jugará el partido de este miércoles entre el Real Madrid y el Panathinaikos en la jornada 10 de la Euroliga. El base argentino no formó parte del entrenamiento previo en la Ciudad Deportiva porque el pasado domingo se lesionó muscularmente en el tercer cuarto del encuentro de Liga Endesa frente al Burgos. Quien vuelve a la convocatoria es Nick Smith Jr., que ya ha recibido el alta después de superar unas molestias en la fascia del pie derecho.

La lesión muscular de Campazzo, comunicada por Pedro Martínez a los medios este martes, se suma a la de Théo Maledon, que el pasado jueves sufrió un esguince de rodilla en el Real Madrid-Panathinaikos. Así las cosas, el equipo blanco ya sólo cuenta con un base del primer equipo, Andrés Feliz, y el número de bajas se mantiene en cinco porque Nick Smith ya está disponible.

Pedro Martínez ya avisó al término del choque del pasado domingo que Campazzo había terminado tocado, al incluirle en la lista de jugadores lesionados o con molestias. Lo hizo al ser preguntado por la buena actuación de Max Shulga y si el ucraniano sumará más minutos a raíz de esta oleada de bajas en el equipo.

«Los jugadores tienen que esperar sus momentos y estar preparados cuando el equipo los necesite. Cuando no teníamos la lesión de Theo Maledon o Facu Campazzo ahora no tenía la posibilidad de tener los minutos que ahora va a tener. Hoy ha jugado francamente bien y evidentemente eso es muy bueno para el equipo y para él», expresó.

Campazzo no ha entrenado este martes y se perderá el importantísimo partido contra el Panathinaikos, líder de la Euroliga. El Real Madrid buscará su séptima victoria seguida, una racha que no consigue desde finales de 2023 y lo hará mermado por las lesiones. Además de la del argentino, Pedro Martínez no cuenta con Mikael Jantunen, Maledon, Gaby Deck ni Usman Garuba.