AEK – Real Madrid: Vinicius vuelve a escena

El Real Madrid visita este miércoles al AEK de Atenas (18:45 horas) con la intención de prolongar su pleno en la Champions y sumar su séptima victoria consecutiva. Mourinho prepara una revolución en el once respecto al triunfo en Santander, con los regresos de Valverde y Vinicius y Mbappé como principal superviviente del once. Enfrente espera un rival golpeado por sus últimos resultados, pero dispuesto a convertir el ambiente de su estadio en una amenaza para los blancos.

El Real Madrid llega lanzado. La victoria en el Clásico y el triunfo ante el Racing han reforzado a un equipo que empieza a reconocerse en lo que quiere su entrenador. Hay más orden, mejores distancias y una confianza que se nota en cada decisión. Ahora toca demostrar que esa transformación también funciona cuando cambian casi todos los protagonistas.

La revolución empezó en el centro

Mourinho encontró en el doble pivote una respuesta al desorden que había castigado al equipo. Tchouaméni y Bernardo Silva han dado equilibrio y una salida más limpia, con el portugués convertido en el termómetro que ayuda a decidir cuándo acelerar y cuándo asegurar la posesión.

La mejoría va más allá de dos nombres. El Real Madrid juega más junto, protege mejor sus ataques y ofrece menos espacios cuando pierde el balón. La reacción de Roma, el crecimiento posterior y el golpe del Camp Nou han alimentado una racha de seis victorias que ha cambiado el paisaje.

En Atenas, Valverde y Camavinga apuntan a recoger ese trabajo. Tendrán que sostener al equipo, ganar las segundas jugadas y evitar que el encuentro se juegue al ritmo que proponga la grada. Cambian las piezas, pero la exigencia de Mourinho sigue siendo la misma.

Muchos cambios con Mbappé al frente

El calendario invita a repartir esfuerzos y el técnico prepara una rotación profunda. Lunin apunta a la portería, con Dumfries, Rüdiger, Militao y Álvaro Carreras en una defensa completamente renovada. Una oportunidad para quienes necesitan minutos y una prueba para la profundidad de la plantilla.

Por delante, Endrick y Brahim tienen opciones de entrar junto a Vinicius y Mbappé. El francés mantendría su sitio en plena racha goleadora, mientras otros futbolistas que han acumulado protagonismo, como Bellingham, Güler o Diomande, podrían empezar en el banquillo.

El Real Madrid ha ganado sus tres partidos europeos ante Inter, Roma y Leipzig. Alcanzar los doce puntos supondría otro paso importante, aunque Mourinho necesita que sus jugadores entiendan que el pleno se defiende desde el primer duelo.

Vinicius vuelve con terreno que recuperar

Vinicius regresa después de perderse el encuentro de Liga por sanción. Llega descansado y con una oportunidad para recuperar protagonismo en una banda izquierda donde Diomande ha elevado la competencia. El brasileño necesita convertir esa energía en desborde, ocasiones y continuidad.

También vuelve Valverde, ausente en Santander para terminar de recuperarse. Asencio y Rodrygo siguen fuera, mientras que Mendy no está inscrito en la Champions. El reparto de minutos ofrece soluciones, pero también exige respuestas individuales.

Un AEK herido y un estadio encendido

El equipo de Marko Nikolic llega en una situación opuesta. La derrota en el derbi contra el Panathinaikos y el golpe copero ante el PAOK han aumentado la presión. En Europa suma tres puntos, logrados frente al LASK, después de caer ante Shakhtar y Manchester City.

Su resistencia pasa por el empuje de la grada y por aprovechar cualquier desconexión visitante. Jovic, viejo conocido del Real Madrid, ofrece presencia en el área, mientras Răzvan Marin puede amenazar con sus llegadas desde atrás.

Los antecedentes también aconsejan respeto. El Real Madrid perdió en su visita de 1985 y empató en Atenas en 2002. Aquella Champions dejó dos igualadas entre ambos, un 3-3 en Grecia y un 2-2 en el Bernabéu. La superioridad sobre el papel vuelve a ser blanca. Demostrarla exige jugar el partido.

AEK – Real Madrid: posible alineación