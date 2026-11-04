El método Brahim: trabajo, silencio y ayudar al grupo

Brahim mantiene su hoja de ruta. Trabajo, silencio y ayudar al grupo. El atacante del Real Madrid atraviesa un comienzo de temporada con menos protagonismo del que invitaba a imaginar su importancia en la recta final del curso pasado, pero su respuesta sigue estando en los entrenamientos y en los minutos que recibe. El partido contra el Inter y su asistencia a Diomande frente al Leipzig son dos ejemplos de lo que puede ofrecer. Ahora, con el calendario apretando y la visita al AEK por delante, busca convertir esas apariciones en continuidad.

Su situación tiene un contraste evidente. La pasada temporada terminó jugando con frecuencia, asumiendo responsabilidades y siendo uno de los futbolistas más destacados del tramo decisivo. Había encontrado un espacio desde el que influir en el equipo y demostrar que su fútbol podía sostenerse más allá de una intervención desde el banquillo.

Este curso, las oportunidades han sido más escasas. La competencia ofensiva obliga a pelear cada puesto y Brahim ha tenido que adaptarse a un papel diferente. Su manera de afrontarlo consiste en mantenerse preparado y aprovechar lo que llegue. Sin ruido alrededor de sus suplencias y con la prioridad puesta en resultar útil. Y ese momento apunta a aparecer en Atenas contra el AEK en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions.

El Inter enseñó su mejor versión

El encuentro contra el Inter dejó una de sus actuaciones más convincentes de la temporada. Brahim ofreció movilidad, capacidad para recibir entre líneas y recursos para superar rivales en espacios pequeños. Su participación dio al ataque una vía para avanzar cuando la jugada necesitaba algo distinto.

La asistencia a Mbappé reflejó una de sus principales virtudes. Tiene facilidad para detectar el movimiento del compañero y encontrar el pase antes de que la defensa termine de cerrar el camino. Su fútbol combina la conducción con esa capacidad para soltar la pelota en el momento adecuado.

Aquel partido dejó argumentos para pensar en una presencia mayor. Brahim respondió a la oportunidad con una actuación de peso, aunque después no encontró una secuencia de minutos que le permitiera consolidarse. Ahí aparece uno de los desafíos de su temporada, transformar una buena noche en una participación sostenida.

Un pase que también explica un golazo

Contra el Leipzig volvió a recordar su capacidad para intervenir en poco tiempo. La volea de Diomande se llevó buena parte de los elogios por la dificultad y la belleza de la definición, pero la jugada también llevaba la firma de Brahim.

Su envío picado encontró al marfileño y convirtió una situación cerca del área en una ocasión de gol. Hubo lectura, precisión y sensibilidad para colocar el balón donde su compañero podía atacarlo. El remate fue extraordinario. El pase ayudó a hacerlo posible.

Esa acción resume el valor de un futbolista que puede cambiar el ritmo de una posesión con un gesto. Cuando los espacios se reducen, su imaginación ofrece una salida. Para Mourinho supone disponer de una alternativa capaz de generar peligro sin necesitar demasiadas intervenciones previas.

La continuidad se pelea cada día

Brahim sigue trabajando para ganar espacio dentro de un equipo que encadena victorias y ha encontrado una estructura más estable. Entrar en ese funcionamiento exige rendimiento, pero también entender lo que necesita el grupo en cada momento. Él mantiene esa disposición.

La semana ofrece otro contexto para buscar oportunidades. El Real Madrid enlaza las visitas a Santander, Atenas y Valencia, una exigencia que obliga a repartir esfuerzos. Brahim puede aportar frescura y soluciones en distintas zonas del ataque, además de una voluntad constante de participar.

Su objetivo es recuperar el peso con el que terminó la pasada temporada. Mientras llega esa continuidad, mantiene el método que ha elegido para perseguirla. Entrenar, estar preparado y ayudar cuando le toque. Brahim quiere que sea su fútbol el que siga hablando.