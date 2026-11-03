La revolución silenciosa del AEK que espera al Real Madrid: un magnate al mando, un arquitecto español y una liga inesperada

El AEK que espera al Real Madrid en Atenas es el resultado de una reconstrucción acelerada, pero con una idea de futuro. Un cambio de propiedad en 2024, una temporada de transición y una apuesta deportiva que empezó a tomar forma en el verano de 2025 explican el recorrido de un equipo que ha pasado de reorganizarse a ganar la liga griega y hacerse un hueco en la Champions. Detrás del rival de los blancos hay una estructura que pretende crecer sin dejar de competir y que ha encontrado en la unión interna su principal fortaleza.

El punto de partida está en junio de 2024, cuando Marios Iliopoulos tomó las riendas del club. El empresario griego llegó después de una larga etapa bajo la anterior propiedad y abrió un proceso que fue mucho más allá de un relevo en la presidencia. Había que renovar la gestión, ajustar responsabilidades y construir una manera de trabajar que respondiera al nuevo proyecto.

Aquello necesitó tiempo. La temporada 2024-2025 tuvo mucho de adaptación, con incorporaciones a la estructura y una convivencia entre la herencia recibida y las ideas que comenzaban a implantarse. Matías Almeyda, que llevaba tres años en el banquillo, terminó su etapa al finalizar aquel curso. Su salida dejó paso a una nueva fase.

Ribalta, una pieza clave en la reconstrucción

El español Javier Ribalta tiene un papel fundamental en la transformación del AEK. Desde su llegada a la dirección deportiva en octubre de 2024, el español ha trabajado para dar coherencia al proyecto, profesionalizar la búsqueda de futbolistas y reforzar una cantera que necesita tiempo para ofrecer resultados. La elección de Marko Nikolic fue una de sus decisiones más importantes. Entre ambos existe una sintonía que permite acudir al mercado con una idea compartida y construir una plantilla ajustada a las necesidades del entrenador. Con el respaldo de Marios Iliopoulos, Ribalta se ha convertido en uno de los grandes arquitectos del crecimiento del rival del Real Madrid.

Nikolic, una pieza para ordenar el proyecto

El verano de 2025 marcó el verdadero arranque deportivo de esta versión del AEK. Marko Nikolic fue el entrenador elegido para dirigirla, una decisión que buscaba algo más que encontrar un técnico para el siguiente partido. El objetivo era compartir una interpretación del fútbol y trasladarla tanto al mercado como al césped.

El estreno exigió respuestas inmediatas. El equipo tuvo que superar tres rondas de clasificación para entrar en la Conference League, en un verano condicionado por la necesidad de avanzar mientras terminaba de construirse. Cada eliminatoria suponía un examen para una estructura que apenas empezaba a caminar junta.

El AEK salió adelante y después completó un recorrido europeo que terminó en cuartos de final contra el Rayo Vallecano. La eliminación dejó la sensación de que había margen para más, pero también confirmó que el equipo podía competir fuera de Grecia mientras sostenía sus aspiraciones nacionales.

Una liga por encima de las previsiones

El gran premio llegó en el campeonato doméstico. El AEK conquistó una Liga que tenía una dificultad añadida por la diferencia de presupuesto respecto a Olympiacos y Panathinaikos. Ganar exigía sacar rendimiento de los recursos disponibles y acertar en las decisiones que no aparecen en la clasificación.

El título dio valor al trabajo de todo el curso, aunque no entregó un billete directo para la Champions. Todavía quedaba otra frontera. Este verano, el conjunto ateniense tuvo que superar al Levski en la fase previa para alcanzar la competición en la que ahora se cruza con el Real Madrid.

Ese recorrido ayuda a entender su carácter. El AEK ha ido construyendo confianza a través de partidos con consecuencias inmediatas, sin demasiado espacio para esperar. Su crecimiento se ha producido bajo la obligación de obtener resultados.

Cantera, mercado y una misma dirección

El siguiente paso consiste en dar continuidad a lo conseguido. Una de las prioridades es reforzar la academia para que vuelvan a aparecer futbolistas capaces de llegar desde abajo. Es una inversión que necesita paciencia en un entorno donde la exigencia rara vez concede treguas.

La otra vía pasa por una red de seguimiento internacional, la búsqueda de oportunidades de mercado y una selección de jugadores ajustada a lo que necesita el entrenador. La sintonía entre el banquillo y la dirección deportiva permite trabajar con un criterio común, con una presidencia cercana que respalda el proceso.

El AEK quiere subir escalones y disputar títulos durante el camino. La visita del Real Madrid medirá hasta dónde puede competir hoy un proyecto que ya ha aprendido a avanzar más deprisa de lo previsto.