Camavinga sorprende con su cambio radical: «Ahora soy un hombre nuevo»

Eduardo Camavinga compareció ante los medios de comunicación y dejó varias reflexiones sobre su evolución en el Real Madrid, su relación con José Mourinho y el futuro de Vinicius. El centrocampista francés reconoció que ha cambiado mucho durante los últimos meses, especialmente después de su expulsión contra el Bayern en la pasada edición de la Champions. Una experiencia que le hizo reflexionar y que, según sus propias palabras, le ha convertido en un futbolista mucho más disciplinado y maduro. Antes de comenzar la rueda de prensa, quiso mandar un abrazo a toda la familia de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido.

Camavinga no escondió lo complicado que fue para él superar lo sucedido contra el Bayern, aunque considera que aquel episodio le ha servido para crecer tanto dentro como fuera del terreno de juego. «Fue un momento duro para mí, pero pienso que tras cosas negativas llegan otras positivas. He pensado mucho y ahora soy un hombre nuevo. Tengo más disciplina que antes y ahora trabajo mucho. He pensado todo lo que tengo que mejorar», aseguró el futbolista francés.

El centrocampista también desveló la primera conversación que mantuvo con Mourinho y lo que le pidió al entrenador portugués cuando llegó al Real Madrid. «Lo primero que hice cuando vi a Mourinho fue que me diese la confianza, que me quedase, que era importante y que trabajara mucho», explicó Camavinga, que está aprovechando la oportunidad de aprender de un técnico con una larga trayectoria en el fútbol europeo.

El francés profundizó en los cambios que ha introducido en su rutina diaria para mejorar su rendimiento. Camavinga reconoció que ahora dedica muchas más horas a su preparación física y que ha cambiado su manera de afrontar su carrera. «He ido a la escuela, con muchas personas de las que aprendo mucho. He tenido más disciplina. Llego dos o tres horas antes para trabajar en el gimnasio. También he cambiado mi mentalidad, ahora soy más maduro, no sé si se nota», comentó.

La relación con Mourinho también fue uno de los asuntos que abordó durante su comparecencia. El futbolista madridista se mostró encantado con el entrenador portugués y destacó todo lo que está aprendiendo a sus órdenes. «Mourinho es muy simpático, es un gran entrenador con mucha historia. Aprendo mucho cada día», afirmó.

Camavinga también fue preguntado por su actuación en el Camp Nou y por si aquel partido había supuesto una especie de revancha personal después de lo ocurrido contra el Bayern. El centrocampista descartó esa interpretación y aseguró que su único objetivo es seguir mejorando. «No pienso mucho eso, lo pensé durante el verano. Me dolió lo que sucedió. No era una revancha lo del Camp Nou, trabajo todos los días para hacer estas cosas en el campo. Lo hecho en Barcelona la gente ya lo ha olvidado», señaló.

El francés insistió en que el Real Madrid debe mantener la concentración y continuar con la buena dinámica de resultados. Camavinga considera que cada encuentro presenta dificultades diferentes, pero dejó claro que la exigencia del club obliga a buscar siempre la victoria. «Estamos como siempre. Cada partido tiene su historia, pero nuestro trabajo es el de ganar todos los partidos. Tenemos que seguir con confianza y ganar para mantener la confianza», aseguró.

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa fue Bernardo, al que Camavinga dedicó palabras de elogio por su importancia en el juego del equipo. El centrocampista destacó especialmente su aportación en la construcción de las jugadas desde atrás. «Bernardo es un gran jugador que nos apoya mucho en la salida del balón. Nos ayuda mucho. Es un gran jugador y nos ayuda siempre», explicó.

Camavinga también se pronunció sobre los rumores relacionados con el futuro de Vinicius y descartó que el brasileño esté pensando en abandonar el Real Madrid. El francés apeló al sentimiento madridista de su compañero para mostrar su convencimiento de que quiere continuar en el club. «La verdad es que no, porque Vinicius es madridista desde niño, tiene el corazón blanco y no pienso que quiera salir», afirmó.

El ambiente dentro del vestuario fue otro de los asuntos que abordó el centrocampista, que negó que existan problemas de convivencia entre los jugadores. Camavinga defendió la unión de la plantilla y consideró que muchas de las informaciones sobre supuestas tensiones aparecen cuando los resultados no acompañan. «Siempre hemos tenido una buena relación y hemos estado unidos, pero para vosotros cuando los resultados no son buenos decís cosas. Pero las cosas están bien», respondió.

Por último, el futbolista francés explicó cómo ha aprendido a gestionar las críticas y la presión que supone jugar en el Real Madrid. Camavinga aseguró que intenta mantenerse al margen de las opiniones externas, aunque reconoció que las informaciones que afectan a su familia son las que más le pueden doler. «Lo primero que aprendí fue no escuchar todo lo que se dice. Cuando afecta a la familia es lo que más te puede tocar, pero si me decís cosas a mí me da igual. Un futbolista siempre tiene que pensar en sí mismo y es lo que he hecho. No se puede dudar», concluyó.