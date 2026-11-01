Diomande va de golazo en golazo: así fue su tremendo obús en El Sardinero

Diomande va de golazo en golazo con el Real Madrid en las últimas semanas. Marcó un chicharro tremendo contra el Sevilla, hizo lo mismo ante el Leipzig en Champions y este domingo en Santander volvió a sacarse un obús imparable desde la frontal directo a la escuadra. Ya lleva cuatro goles como madridista y sirvió para hacer el 0-3 en Santander.

No para de marcar golazos Diomande con el Real Madrid. Su titularidad le ha aportado mucha calidad en banda al equipo de Mourinho. Su obús en Santander es uno de los goles de la jornada. El jugador africano cogió la bola en la frontal y al primer bote le pegó sin pensarlo y la metió en la mismísima escuadra.

Ya marcó sendos golazos Yan Diomande ante Sevilla y Leipzig semanas atrás. Volvió a hacerlo en Santander, dejando boquiabiertos a todos sus compañeros, en el césped y en el banquillo. Lo del extremo costamarfileño es una cosa tremenda. Vive un gran momento de forma y su carta de presentación en el Real Madrid es brillante. Se está ganando el puesto para ser indiscutible en el once. Lo va a tener muy complicado Vinicius cuando vuelva de su sanción para ser titular.