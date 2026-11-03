Máxima presión para Vinicius

Vinicius será titular contra el AEK de Atenas en un escenario muy diferente al que estaba acostumbrado. El brasileño llega descansado después de perderse por sanción el encuentro de Santander, pero también con la necesidad de reivindicarse en un Real Madrid que ha encadenado seis victorias y ha encontrado en Diomande una alternativa de enorme nivel. Mourinho dispone de un atacante fresco para afrontar otro desplazamiento en una semana exigente. Vini, por su parte, tiene una oportunidad para recuperar protagonismo en un equipo cuya banda izquierda ya admite debate.

El partido de Grecia reúne todos los ingredientes para su regreso al once. El calendario aprieta, el Real Madrid viene de jugar en El Sardinero y después de la Champions tendrá que visitar Mestalla. En esa secuencia, contar con un futbolista que ha evitado el desgaste del último encuentro permite repartir esfuerzos sin renunciar a una amenaza ofensiva de primer nivel.

Sin embargo, la frescura física sólo explica una parte de su situación. La otra tiene nombre propio. Diomande está aprovechando sus oportunidades con una mezcla de desborde, gol y trabajo que ha elevado la competencia. El brasileño regresa a un ataque que ha seguido encontrando soluciones durante su ausencia.

Diomande cambia las reglas

El marfileño se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del crecimiento del Real Madrid. Su rendimiento ha dado continuidad a la banda izquierda y ha añadido una amenaza que los rivales deben vigilar. El golazo de Santander prolongó esa sensación de futbolista capaz de desequilibrar un partido en cualquier momento.

Para Vinicius, esa irrupción modifica el contexto. Su trayectoria y su capacidad siguen siendo argumentos de mucho peso, pero Mourinho tiene ahora más opciones para elegir. Diomande ha convertido sus minutos en razones para seguir jugando y ha trasladado la discusión al terreno que más interesa al entrenador, el rendimiento.

La competencia también cambia la mirada sobre cada oportunidad. Una titularidad del brasileño ya no cierra el debate. Tendrá que sostenerla con actuaciones que ayuden al equipo a mantener su dinámica. El listón está más alto porque su compañero se ha encargado de subirlo.

Volver al ritmo de un equipo que crece

El Real Madrid ha encontrado una estructura más estable durante las últimas semanas. Tchouaméni y Bernardo Silva ofrecen equilibrio, Bellingham gana presencia cerca del área y Güler aporta asociaciones para que el ataque tenga distintas salidas. En ese funcionamiento debe encajar ahora Vinicius.

Su desafío consiste en sumar al ritmo colectivo. El desborde sigue siendo una de sus grandes armas, pero también importan la elección de la jugada, la continuidad de los ataques y la respuesta después de perder el balón. Mourinho necesita que su talento ayude a sostener lo que el equipo ha construido.

El brasileño tiene condiciones para darle otra dimensión a ese juego. Su velocidad puede estirar al rival y sus conducciones pueden abrir espacios para Mbappé y Bellingham. Atenas ofrece un escenario para demostrar que su presencia mejora a un bloque que llega con confianza.

Una respuesta sobre el césped

El encuentro contra el AEK adquiere así un valor especial para Vinicius. No determina por sí solo su futuro ni borra lo que ha hecho con la camiseta blanca, pero sí puede marcar el comienzo de una respuesta en un momento de competencia creciente.

Mourinho tiene motivos para recurrir a él y el brasileño dispone de una ocasión para convertir esa confianza en fútbol. El Real Madrid necesita alternativas durante una semana cargada de viajes y exigencia. Vinicius necesita volver a ser protagonista por lo que ocurre dentro del campo.

Diomande ha aprovechado su momento. Ahora le toca responder al brasileño. En Atenas puede recuperar terreno, reforzar su sitio y recordar cuánto puede aportar a este Real Madrid. La Champions le abre la puerta. Esta vez tendrá que cruzarla con más competencia al otro lado.